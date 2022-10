Horner, Red Bull'un 2022'de bütçe sınırını aşmayacağından emin

Buna rağmen Wolff, altı takımın 2022'de bütçe sınırını aşma ihtimali olduğunu, bu yüzden %100 bütçe sınırını aşmayacaklarını söyleyemediğini kabul etti.

FIA, dün yaptığı açıklamada 2021'de bütçe sınırını aştığı belirlenen Red Bull'a 7 milyon dolar para cezası ile aero testinde %10 azalma cezası verdiğini duyurmuştu.

Bütçe sınırı konusu son haftalarda yoğun bir şekilde konuşulurken, sınırı aştığı belirlenen tek takım olan Red Bull'un bu durumda sonuna yaklaştığımız 2022'de de sınırı aşmış olabileceği iddialar arasında.

Buna rağmen Horner, 2021'de yaşadıkları sorunların çoğunun 2022 hesaplarında yer almadığını söyledi.

Horner, "Bu yıl yaşadığımız şeyler, maddi etkisi 2022'ye de taşınan, tek seferlik harcamaları içeren şeylerdi."

"İşten çıkarma maliyeti, işten ayrılma maliyeti, hastalık ücreti olsun, bunlar tek seferlik maliyetlerdir. İnsanlarımızı beslemeye devam edeceğiz ve bunlar bütçe üst sınırı içinde paylaştırılacak." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images