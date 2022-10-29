Horner, Red Bull'un 2022'de bütçe sınırını aşmayacağından emin

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Buna rağmen Wolff, altı takımın 2022'de bütçe sınırını aşma ihtimali olduğunu, bu yüzden %100 bütçe sınırını aşmayacaklarını söyleyemediğini kabul etti.

FIA, dün yaptığı açıklamada 2021'de bütçe sınırını aştığı belirlenen Red Bull'a 7 milyon dolar para cezası ile aero testinde %10 azalma cezası verdiğini duyurmuştu.

Bütçe sınırı konusu son haftalarda yoğun bir şekilde konuşulurken, sınırı aştığı belirlenen tek takım olan Red Bull'un bu durumda sonuna yaklaştığımız 2022'de de sınırı aşmış olabileceği iddialar arasında.

Buna rağmen Horner, 2021'de yaşadıkları sorunların çoğunun 2022 hesaplarında yer almadığını söyledi.

Horner, "Bu yıl yaşadığımız şeyler, maddi etkisi 2022'ye de taşınan, tek seferlik harcamaları içeren şeylerdi."

"İşten çıkarma maliyeti, işten ayrılma maliyeti, hastalık ücreti olsun, bunlar tek seferlik maliyetlerdir. İnsanlarımızı beslemeye devam edeceğiz ve bunlar bütçe üst sınırı içinde paylaştırılacak." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Horner, rakip takımların 2022'de gelişim ve kaza hasarı gibi alanlarda kendilerine göre daha fazla harcama yaptıklarını düşündüğünü söyledi.

Horner, "2022'deki gelişim oranına baktığımda, diğer takımların bize göre araçlarına çok daha ciddi seviyede parça eklediklerini düşünüyorum."

"Sadece kaza hasarlarına bakın, bu bence çok yüksek bir maliyet ve bana göre bütçe sınırı içerisinde buna iyi bakılması gerekiyor, sürücünüzün veya takımınızın hatası olmayan bazı kazaların miktarına baktığınızda, Max Verstappen bu yıl en az hasara uğrayan pilot. Kullanılan parçalara da baktığımızda, biz yine alt sıralarda yer alıyoruz."

"Bu açıdan, özellikle içerisinden geçtiğimiz sürece baktığımızda kimse çok rahat bir şekilde %100 bütçe sınırı içerisinde olduğunu söyleyemez."

"Ancak biz, buna dahil edilmiş birçok tek seferlik maliyet olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kuralların geleceğe yönelik düzenlenmesi sürecinin, muhasebe dünya şampiyonasında daha az olacağından emin ve umutluyuz." dedi.

Gelecekte bütçe sınırını ihlal eden takımlar olması halinde bunun cezasının ne olacağı sorulduğunda Horner, bu sene birçok takımın sınırı aşabileceğini söyledi.

Horner, "Bence bu konuda bir emsal olduk. Ve bu 2022 için bir emsal oldu. 2022'deki tehlike, altı takım bütçe sınırını aşabilir. Enerji maliyetleri katlanarak arttı ancak neyse ki bundan korunmayı başardık."

"Ancak F1 Komisyonu toplantılarında birçok takım, bu sene bütçe sınırını aşacağını ifade etti."

"Daha önceden açıkladığım gerekçeler nedeniyle, 2022'de bütçe sınırını aşacağımıza inanmıyorum. Ancak bu cezalar, gelecek için bir emsal olacak. Yani %0.37'lik ihlal için %10 ceza alıyorsanız, bu durumda %5'lik ihlal için ceza ne olacak?" dedi.