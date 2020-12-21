Horner: "Red Bull'un 2021'de 'çok yönlü' bir araç üretmesi gerekiyor"

Milton Keynes merkezli ekip, 2020 Formula 1 sezonundaki 17 yarıştan ikisini kazandı ve bunlardan sonuncusunu Abu Dhabi'deki son yarışta aldı.

Ancak Mercedes yıl boyunca çok daha üstün olan taraftı ve Red Bull'un şu anda Alman üreticinin hâlâ gerisinde olduğu biliniyor.

Red Bull bu yıl RB16'nın aerodinamisiyle ilgili bazı zorluklar yaşamıştı ve hem Max Verstappen hem de Alex Albon özellikle yılın ilk yarısında iyi bir denge yakalamakta zorlandılar.

Takım kapsamlı analizler sonrası araçtaki anormallikleri anladı ve sonrasında bunları çözme yolunda ilerledi. Atılan adımlar, Red Bull ile Mercedes arasındaki farkın yavaş yavaş kapanmasını sağladı.

Takım patronu Christian Horner, takımın 2020'yi sezona başladığından çok daha iyi şekilde bitirmesine rağmen, gelecek yıl aracın her türlü pistte Mercedes'le savaşabilecek durumda olması gerektiğini söyledi.

Horner, "Bu yıl sahip olduğumuz aracı önemli ölçüde geliştirdiğimizi düşünüyorum."

"Bence sorunların ne olduğunu anladık ve umarım bunları, önümüzdeki yıla girerken daha da ele alabiliriz".

Sparks fly from Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, 1st position, takes the chequered flag Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Farklı pistlerde iyi şekilde performans gösterebilecek bir araca ihtiyacımız var, ki bunun Mercedes'in sahip olduğu şey olduğunu düşünüyorum. Gelecek yıl güçlü olmamız gereken yer orası. Özellikle de 23 yarışlık bir takvimde her türlü pistte güçlü olmalıyız."

"Ama bence özellikle Abu Dhabi gibi bir pistte gösterdiğimiz bu performansla kış arasına girmek oldukça cesaret verici." dedi.

Gelecek yıl koronavirüs pandemisine yanıt olarak pek çok parçanın gelişimi donduruldu ve takımlar yeni sezonda temel olarak bu yılki araçları kullanacaklar.

Bununla birlikte, aerodinamik anlamda değişiklikler yapılmasına izin veriliyor ve ekipler, gelişimin sınırlı olduğu alanlarda da iki gelişim hakkına sahip olacaklar.

Red Bull geleneksel olarak yıla yavaş başlayıp, sonrasında ilerleme kaydediyor.

Red Bull, mevcut RB16'nın %60'ını gelecek yıla taşıyacaklarını açıklamıştı ve bu da Red Bull'un kronik yavaş başlangıç sorununa çözüm olabilir.

Horner bu konuda şöyle dedi: "Kesinlikle her şeye baştan başlamıyoruz. Aracın büyük bir kısmını gelecek seneye taşımış olacağız, yani birkaç ay sonra Barcelona'da başladığımız nokta, büyük ölçüde bu seneki ilgili güncellemelerle tamamladığımız nokta olacak."