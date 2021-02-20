Horner, Red Bull'un 2021 performansı konusunda "temkinli"

Red Bull son yıllarda her sezona şampiyonluk hedefiyle başlasa da, genel olarak her zaman Mercedes'in gerisinde kaldı.

2021 için büyük umutlara sahip olan Avusturyalı ekip, artık şampiyonluk için gereken her şeye sahip gibi görünüyor.

Yine de takım patronu Christian Horner, Mercedes'in 2020 Abu Dhabi GP'de en iyi performansını göstermediğini ve tam olarak nerede olduklarını görmek için ilk yarışı beklediklerini söyledi.

Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Horner, "Her şeyi zaman gösterecek."

"Açıkçası son yarış kazanmak, kış arasına girmek adına her zaman için olumlu bir şeydir. Ancak bana göre Mercedes, Abu Dhabi'de kendisinden en iyisini çıkarmadı."

"Bu yüzden bu yıla kesinlikle yenilmesi gereken takım olarak giriyorlar. Tabii ki bu yıl başlangıçta beklenenden daha büyük bir kural değişikliği var."

"Geçen yıl öğrendiğimiz tüm dersleri RB16B'de uygulamayı başarmış olmayı umuyoruz. Bu, tamamen yeni bir araçtan ziyade, önceki aracın güncellenmiş hali olacak. Bir ay içerisinde Mercedes'e kıyasla ne kadar iyi olacağımızı göreceğiz."

"Ancak geçen yıl bize gösterdi ki eğer pes etmezseniz, zorlamaya ve savaşmaya devam ederseniz, o zaman güçlü bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Bizim açımızdan 2020 boyunca öğrendiğimiz dersleri 2021 için uygulamak önemli olacak." dedi.

Horner, Mercedes'in geçen yılki aracının gelişimini çok erken bıraktığını da kabul ediyor.

"Mercedes, 2020 aracının gelişimini, 2021'e odaklanmak amacıyla erken bir noktada bıraktığını söyledi. Attıkları adımı Bahreyn'de göreceğiz."

"Düzenleme değişikliklerinin beklenenden daha büyük olduğunu düşünüyorum, özellikle aero tarafta."

"Elbette geçen yılın başında, neden korelasyon sorunu yaşadığımızı anlamak için çok fazla çalışma çalıştık. Bu yüzden 2020'de öğrendiğimiz çok fazla şey oldu ve şimdi ana zorluk bunları 2021'de uygulamak olacak."

Horner, korelasyon sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ancak piste çıkmadan net bir şey söylemenin zor olduğunu dile getirdi.

"Bunun cevabını araç çalıştığı zaman alacağız! Geçen yıl bu açıdan çok fazla şey öğrendiğimizi düşünüyorum ve bunun bir kısmı, bazı açılardan sınırlamaları olan rüzgar tünelimizin karmaşıklığıyla ilgiliydi."

"Yani evet, sanırım sadece Bahreyn'de yarışa girdikten sonra ne tür bir ilerleme kaydettiğimizi öğrenebileceğiz."