Horner, Red Bull'u "Newey sonrası döneme" hazırlıyor

Miami padoğu yavaş yavaş dolmaya başladı. Şu anda ne yarış hafta sonu, ne jet lag ne de pilot pazar konuşuluyor: konu elbette Adrian Newey ve Red Bull arasındaki ayrılık.

Söylentilere göre Christian Horner, Newey'nin ayrılacağını tahmin ettiği için, önceden harekete geçerek Pierre Waché'nin sözleşmesini uzattı. Horner, Wache'yi takımda tutabilmek için maaşını önemli oranda arttırdı.

49 yaşındaki Fransız mühendis 2018'den bu yana takımın teknik direktörü olarak görev yapıyor ve ilk yıllarda Newey ile muhatap olsa da son üç sezondur doğrudan Horner'a rapor veriyor.

Pierre Wache, dt Red Bull Racing, con Helmut Marko Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Kısa vadede Red Bull içerisinde büyük bir aksaklık yaşanması beklenmiyor. Wache dışında aerodinami şefi Enrico Balbo, Craig Skinner, Ben Waterhouse ve Paul Monaghan'dan oluşan ekip, 2025 sonuna kadar takımın devamlılığı sağlayacak.

Bu teknik ekip için asıl sınav da tam olarak 2025 sonrasında başlayacak çünkü 2026 ve sonrası için tüm karmaşık düğümleri Newey gibi bir isim olmadan çözmeleri gerekecek.

Horner ve ekibini bekleyen en büyük zorluk, dağılma ihtimali. Newey sonrası dönemde Williams'ın başına bu geldi. Diğer tarafta Newey, McLaren'a imza atmasının ardından İngiliz ekibin şampiyon olmasını sağladı.

Sonrasında Newey, McLaren'dan Red Bull'a geçti ve buradaki durum da benzerdi. McLaren gerilerken, Red Bull şahlandı.

İlginç şekilde Ron Dennis, o dönem Red Bull'u McLaren için bir tehdit olarak görmediği için Newey'e herhangi bir "kenarda bekleme süresi" vermedi. Neredeyse yirmi yıl sonra durum tekrar benzer: Newey sezon sonunda Red Bull'dan ayrılacak ve 1 Ocak 2025 itibariyle başka bir takımda çalışabilecek.

Ancak benzerlikler bununla sınırlı değil. Frank Williams, Ron Dennis ve şimdi de Christian Horner, takımı ve muhtemelen kendilerini Newey'nin önüne koydular.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Horner skandalıyla ayrılık süreci hızlandı fakat Horner ile Newey arasındaki ilişkinin kötüleştiği haberleri bir yıl önce çıktı. Bu söylentiler 2023'te epey yersiz görünüyordu.

Ayrılık gerçekleştiğine göre Horner, Red Bull Racing 2.0 vizyonunu masaya koydu; takımın bugüne kadarki tüm başarılarında önemli rol oynayan kişi olmadan, şirket içinde üretilen bir güç ünitesiyle ve muhtemelen -2026'dan itibaren- Max Verstappen ve Helmut Marko'nun da olmayacağı bir grubu yönetmesi gerekecek.

Şu anda 2026'nın başarısız olması halinde Horner'a karşı harekete geçmeyi planlayan pek çok düşman var. Bu onun için epey zorlu bir sınav olacak. Yirmi yıl önce önünde zaman vardı ve baskı yoktu, şu andan itibaren ise tam tersi olacak.