Formula 1 Singapur GP
Horner: "Red Bull'dan gönderildiğim dönem 'çok acı vericiydi'"
Christian Horner, Dietrich Mateschitz'in ölümünün ardından takımın yönetim yapısının değiştiğini ve görevden alınmasının kendisi için 'çok acı verici' olduğunu söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 14:15
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The Guardian gazetesine verdiği röportajda Christian Horner, padokta dolaşan söylentilerin ötesine geçerek ayrılışının sorumluluğunu, Red Bull'un milyarder kurucusu Dietrich Mateschitz'in 2022'nin sonlarında hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan büyük kurumsal güç değişimine bağladı.
Red Bull'u önce Sebastian Vettel, ardından Max Verstappen ile Formula 1'de iki ayrı dominasyon dönemine taşıyan Horner ile birlikte takım, bu süreçte altı takımlar ve sekiz pilotlar kazandı. Ancak Horner, Avusturyalı yeni yönetim kadrosunun kendisini somut bir gerekçe sunmadan görevden aldığını öne sürdü.
20 yıllık görev süresinin neden aniden sona erdiği sorulan Horner, The Guardian gazetesine şunları söyledi: "Sanırım kontrolün çok fazla benim elimde olduğu düşünülüyordu. Bana net bir gerekçe sunulmadı."
Horner, Max Verstappen veya açık sözlü babası Jos Verstappen ile yaşadığı iç anlaşmazlıkların görevden alınmasına doğrudan neden olduğu yönündeki söylentileri ise açıkça reddetti.
"Hayır, bu Red Bull'un kararıydı. Dietrich'in ölümünden sonra yönetimde işler değişti."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Team Principal Christian Horner
Photo by: Clive Mason / Getty Images
Horner'ın görevden alınmasının zamanlaması, kişisel açıdan da son derece zor bir döneme denk geldi.
Red Bull yöneticilerinin kendisiyle yolları ayırmasından yalnızca birkaç gün önce, kızı Olivia'nın annesi ve eski partneri Beverley Allen, göz kanseriyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Horner, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bu şekilde bitmesi çok acımasızca ve üzücüydü. Gerçekten çok acı vericiydi. İlk bir ay boyunca olanları tam olarak sindiremedim çünkü hemen sonrasında, korkunç bir dönemden geçen kızıma destek olmaya odaklandım."
"Son iki yıl oldukça zordu ancak özellikle hassas bir dönemden geçiyordum. Annesinin yasını tutan 11 yaşında bir çocuğum vardı. Hiçbir şey bundan daha önemli değildi."
Christian Horner, Red Bull Racing
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
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- Motorsport.com Ekibi
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