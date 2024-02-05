Horner, Red Bull'daki görevini bırakmak zorunda kalabilir!

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye sansasyonel transferinden sadece dört gün sonra, Formula 1'de yeni bir deprem yaşanıyor.

Motorsport.com'un araştırmasına göre, Red Bull'un Avusturya'daki üst yönetimi Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner hakkında bir iç soruşturma başlattı.

Red Bull GmbH'den yapılan açıklamada, "Son iddialarla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma başlatıldı. Dışarıdan bağımsız bir soruşturma avukatı tarafından yürütülmektedir ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır." denildi.

Horner'a yönelik iddiaların arkasında tam olarak ne olduğu belli değil. Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesi de dahil olmak üzere medyada yer alan çeşitli haberlerde, Horner'ın "uygunsuz hareketlerde bulunduğu" belirtiliyor.

Bu iddialar ilk olarak geçen hafta sonunda ortaya atıldı. Detaylar editör ekibimiz tarafından biliniyor ancak olaya karışan herkesin mahremiyetini korumak amacıyla yayınlanmıyor.

Olay o kadar ciddi ki, iddiaları özetleyen bir dosya bile hazırlandı. Bunlar şu anda Red Bull içerisinde soruşturuluyor ve sonraki adımlar tartışılıyor.

Horner şimdilik masum görünüyor fakat Formula 1'de her zaman olduğu gibi perde arkasında söylentiler var. Buna göre, Horner'a dostane bir şekilde takım patronluğundan gönüllü olarak istifa etmesi tavsiye edilmiş. Ancak Red Bull patronu bu teklifi geri çevirmiş.

Pazartesi günü, FOM'un Londra'daki ofisinde, Horner'ın Red Bull takım şefi olarak katıldığı uzun zamandır planlanmış bir Formula 1 Komisyonu toplantısı yapıldı

D.e Telegraaf'a göre Horner, "Bu suçlamaları tamamen reddediyorum." dedi.

Red Bull tüm bu iddialar hakkında yorum yapmazken, Helmut Marko da Motorsport.com'a "Bu konuda hiçbir şey söyleyemem." yanıtını verdi.