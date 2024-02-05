Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Horner, Red Bull'daki görevini bırakmak zorunda kalabilir!

Christian Horner hakkındaki ciddi iddialar, Red Bull patronunun görevinden istifa etmesine neden olabilir.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye sansasyonel transferinden sadece dört gün sonra, Formula 1'de yeni bir deprem yaşanıyor.

Motorsport.com'un araştırmasına göre, Red Bull'un Avusturya'daki üst yönetimi Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner hakkında bir iç soruşturma başlattı.

Red Bull GmbH'den yapılan açıklamada, "Son iddialarla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma başlatıldı. Dışarıdan bağımsız bir soruşturma avukatı tarafından yürütülmektedir ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır." denildi.

Horner'a yönelik iddiaların arkasında tam olarak ne olduğu belli değil. Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesi de dahil olmak üzere medyada yer alan çeşitli haberlerde, Horner'ın "uygunsuz hareketlerde bulunduğu" belirtiliyor.

Bu iddialar ilk olarak geçen hafta sonunda ortaya atıldı. Detaylar editör ekibimiz tarafından biliniyor ancak olaya karışan herkesin mahremiyetini korumak amacıyla yayınlanmıyor.

Olay o kadar ciddi ki, iddiaları özetleyen bir dosya bile hazırlandı.  Bunlar şu anda Red Bull içerisinde soruşturuluyor ve sonraki adımlar tartışılıyor. 

Horner şimdilik masum görünüyor fakat Formula 1'de her zaman olduğu gibi perde arkasında söylentiler var. Buna göre, Horner'a dostane bir şekilde takım patronluğundan gönüllü olarak istifa etmesi tavsiye edilmiş. Ancak Red Bull patronu bu teklifi geri çevirmiş.

Pazartesi günü, FOM'un Londra'daki ofisinde, Horner'ın Red Bull takım şefi olarak katıldığı uzun zamandır planlanmış bir Formula 1 Komisyonu toplantısı yapıldı

D.e Telegraaf'a göre Horner, "Bu suçlamaları tamamen reddediyorum." dedi.

Red Bull tüm bu iddialar hakkında yorum yapmazken, Helmut Marko da Motorsport.com'a "Bu konuda hiçbir şey söyleyemem." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Williams pilotları hemfikir: "FW46, sürüşü keyifli bir araç gibi görünüyor"
Sonraki haber F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Alman basınına göre Vettel, Mercedes'le F1'e dönmek isteyebilir

Alman basınına göre Vettel, Mercedes'le F1'e dönmek isteyebilir

Formula 1

Alman basınına göre Vettel, Mercedes'le F1'e dönmek isteyebilir Alman basınına göre Vettel, Mercedes'le F1'e dönmek isteyebilir

Vowles: "Sponsorlardaki artış, takımın ne kadar geliştiğini gösteriyor"

Vowles: "Sponsorlardaki artış, takımın ne kadar geliştiğini gösteriyor"

Formula 1
Williams lansmanı

Vowles: "Sponsorlardaki artış, takımın ne kadar geliştiğini gösteriyor" Vowles: "Sponsorlardaki artış, takımın ne kadar geliştiğini gösteriyor"

Galeri: Yeni Sauber C44

Galeri: Yeni Sauber C44

Formula 1
Sauber F1 Team launch

Galeri: Yeni Sauber C44 Galeri: Yeni Sauber C44

Son Haberler

Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"

Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"

F1 Formula 1

Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir" Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"

Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"

Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"

F1 Formula 1

Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams" Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"

MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider

MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider

MGP MotoGP
Sepang Kış testi

MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider

Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?

Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?

F1 Formula 1
Sauber F1 Team launch

Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi? Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol