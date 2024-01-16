Horner, Red Bull'a güveniyor: "Rehavete kapılmıyoruz"
Red Bull takım patronu Christian Horner, 2023'teki tüm başarılara rağmen hiçbir şekilde rehavete kapılmadıklarını söylüyor.
Red Bull Racing'in 2023 Formula 1 sezonu mükemmele yakındı: 22 yarışta 21 zafer elde ettiler, altıncı kez takımlar şampiyonu oldular, Max Verstappen ile üst üste üçüncü, toplamda ise yedinci sürücüler şampiyonluğunu elde ettiler.
Red Bull Racing'in başarısının temel yapı taşlarından biri hiç şüphesiz Christian Horner. 50 yaşındaki İngiliz patron, Ocak 2005'ten bu yana Red Bull Racing takımının başında ve şu anda Formula 1'de en uzun süre görev yapan takım patronu kendisi.
Horner, Red Bull'un yıllar içinde neler başardığını anlamak için kendini çimdiklemek zorunda kaldığını söylüyor. Avusturyalı ekibin başarıları arasında 369 yarışta 95 pol pozisyonu, 113 zafer, 28 duble, 264 podyum ve 95 en hızlı tur var. Başka hiçbir yarış takımı bu kadar kısa sürede bunu başaramadı.
Sky Sport News'ten meslektaşım Craig Slater'a konuşan Horner, "Müthiş bir yıl geçirdik ama takımda herhangi bir rehavet görmüyorum."
"Kurallar oldukça tutarlı ve 2023'teki gelişim oranını rakiplerimizden daha fazla kullandık."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
"Dolayısıyla 2024'te daha fazla zorlukla karşılaşacağımızı varsaymak zorundayız. Ferrari, Mercedes ve belki de Aston Martin çok güçlü olacak."
"McLaren'ın 2023 sezonunun ikinci yarısında ilerleme kaydettiğini gördük. Birçok kez en zorlu rakibimiz onlar oldu."
"Lando Norris ve ilk GP sezonunda son derece iyi bir sürüş sergileyen Oscar Piastri ile önümüzdeki sezon ön tarafta olabilirler."
Horner, yoğun takvimin kendisini de yorduğunu gizlemiyor.
"Ailenizi bırakıp seyahate çıkmak asla kolay değildir. 2023 zordu, 2024 daha da zor olacak. Bu yüzden evinizde geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilmeniz çok önemli."
"Cep telefonunuzu bir kenara bırakabilmelisiniz. Ben de bunu kendime görev edindim: yarıştan sonra pazar gecesi evde oluyorum ve Pazartesi sabahı çocukları okula götürüyorum."
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