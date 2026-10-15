Formula 1 Singapur GP

Horner: "Red Bull'a Alonso ve Leclerc'i getirmek istemiştim"

Eski Red Bull takım patronu Christian Horner, Fernando Alonso ve Charles Leclerc'i takıma katma girişimlerinin nasıl engellendiğini anlattı.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 08:20

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Christian Horner'ın yakında yayımlanacak Drive adlı kitabında, eski takım patronunun Max Verstappen'in yanına yeni bir sürücü bulmaya çalışırken nasıl engellerle karşılaştığı anlatılıyor ve Horner, önüne çıkan asıl engelin Helmut Marko olduğunu söylüyor.

Sergio Perez, Milton Keynes merkezli takımda geçirdiği dönemin sonlarına doğru performans açısından ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Perez, Red Bull'un pilotlar şampiyonasında ilk kez ilk iki sırayı elde etmesine katkıda bulunmuş olsa da 2024 sezonunda performansı hızla gerilemişti.

Horner kitabında şu ifadeleri kullanıyor: "Sergio Perez'in performansı, önceki sezonlarda izlediğimiz sürücüden tanınmayacak kadar uzaktı. Ben de onun yerine geçebilecek bir sürücü aramaya karar verdim."

Anlattığına göre bu noktada Horner'ın aklına gelen ilk isim Fernando Alonso'ydu. O dönemde Aston Martin adına yarışan ve hâlâ aynı takımda mücadele eden İspanyol sürücü, Horner'ın anı kitabına göre 2024 Japonya Grand Prix'si sırasında Red Bull'a katılmaya istekli olduğunu bizzat dile getirdi.

Horner, bu görüşmeyi şöyle anlatıyor: "Japonya Grand Prix'si sırasında Fernando, ertesi sezon Max'in takım arkadaşı olarak yarışmayı gerçekten çok istediğini bana söyledi. Ancak kısa süre sonra Helmut Marko, görünüşe göre Verstappen'in menajerlik ekibi adına hareket ederek bu fikirden memnun olmadıklarını açıkça ortaya koydu."

Alonso seçeneğinin engellenmesinin ardından Horner, bu kez Charles Leclerc'e yöneldi.

"Onun bizim için mükemmel bir sürücü olabileceğini düşünüyordum."

"Çok hızlıydı, tek turda güçlüydü ve kararlı bir karaktere sahipti. Elbette zaman zaman hata yapıyordu ve Red Bull olarak biz de bu hatalardan yararlanmıştık. Ancak içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun Ferrari'yi hiçbir zaman eleştirmiyordu. Charles bir takım oyuncusuydu ve Sergio'nun performansı daha da gerilerse oluşacak boşluğu doldurabileceğini düşünüyordum. Üstelik Ferrari'de de hayal kırıklığı yaşıyor gibi görünüyordu."

Ancak Horner'ın karşılaştığı yanıt yine değişmedi. Eski takım patronu, kitabında şunları yazıyor: "Kısa süre sonra Helmut bana Charles'ı da aklımdan çıkarmam gerektiğini söyledi. Fernando'da olduğu gibi, bu transfer de gerçekleşmeyecekti."

"Bu talimatın Max'ten gelmediğini hemen anladım. Ancak birileri, bir noktada bunun Red Bull için doğru hamle olmadığına karar vermişti. Hayal kırıklığına uğramıştım."

Alonso ve Leclerc seçeneklerinin devre dışı kalmasının ardından Red Bull, ikinci koltuk için kendi bünyesindeki Liam Lawson'a yöneldi.

Ancak Horner bu karardan emin değildi: "Bu kararla kendimi rahat hissetmiyordum. Lawson genç ve deneyimsizdi; o ana kadar yalnızca 11 Formula 1 yarışına çıkmıştı. Buna rağmen kendisinden çok büyük şeyler bekliyorduk."

"Aslında en başından itibaren Red Bull'a terfi ettirilmemeliydi."

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- Motorsport.com Ekibi

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