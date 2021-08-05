Horner: "Red Bull, yaz tatilinden sonra savaşacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Monako GP'de şampiyonada liderliği ele geçirmesinin ardından Fransa ve Avusturya'da aldığı zaferlerle Britanya GP öncesinde farkı 32'ye kadar çıkarmıştı.

Ancak Silverstone'da Lewis Hamilton'la yaşadığı 51G'lik kaza ve Macaristan'da Valtteri Bottas'ın yine ilk turda tetiklediği kazada kurban olan Verstappen, son iki yarıştan sadece 2 puan alabildi ve şampiyonada Hamilton'ın 8 puan gerisine düştü.

Benzer şekilde Red Bull da Monako'da takımlar şampiyonluğunda liderliğe yükselmişti ancak Macaristan GP itibariyle Mercedes'in 12 puan gerisine düştü.

Horner, Belçika GP ile başlayacak ikinci yarıda daha güçlü olma sözü verdi ve kötü şanslarının dönmesini umduklarını söyledi.

Horner, "Sezonun ilk yarısında 6 yarış kazandık. Kazanmadığımız (Max'in kazanmadığı) yarışlara bakarsanız Azerbaycan Max'in hatası değildi, Silverstone Max'in hatası değildi ve burası Max'in hatası değildi."

"Bu yüzden talihimiz değişecektir. Sezon boyunca bu konuda denge olacaktır. Sezonun ikinci yarısı için sabırsızlanıyorum."

"Tüm takım iyi bir tatili hak etti ve pilotlarımız biraz dinlenecekler. Bana inanın, şampiyonanın ikinci yarısına mücadele ederek başlayacağız. Bu yüzden ilginç olacak." dedi.

Red Bull, Macaristan GP'den araçlarda aldığı hasarlar nedeniyle de hayal kırıklığıyla ayrıldı. Verstappen yarışta yeni motor kullanırken ilk virajda her iki Red Bull aracı birden hasar gördü.

Perez'in motorunun da Macaristan'daki kaza sonrası kullanılamayacak olduğu düşünülüyor. Bu olursa, her iki Red Bull pilotu sezonun ikinci yarısında ekstra motor nedeniyle grid cezası alabilir.

Horner, "Bu durum tabii ki yardımcı olmayacak. Çok fazla kaza hasarı gördük ve diğer pilotların yaptıkları nedeniyle muhtemelen iki motorumuzu kaybedeceğiz. Bu yüzden tabii ki çok sinir bozucu."

"Ancak biliyorsunuz, mücadelede yarışı birinci ile ikinci sıra kadar fark var."

"Yaz tatiline giriyoruz. Son birkaç yarışta büyük şanssızlıklar yaşadık, çok acımasız hasarlar aldık, parçalar ve motor değiştirdik ancak silkeleneceğiz ve şampiyonanın ikinci yarısında savaşacağız."

"Açıkçası zorlu birkaç hafta geçirdik ancak gördüğünüz gibi işler hızlı bir şekilde tersine dönebilir. Şampiyonada daha uzun bir yol var." dedi.