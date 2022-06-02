Horner: "Red Bull, Verstappen'in veya Perez'in şampiyonluğu kazanmasından memnun olur"

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Perez, Monako GP'nin ardından şampiyona lideri Verstappen'in sadece 15, Leclerc'in ise 6 puan gerisinde yer alıyor.

Meksikalı, 2021'de takımla ilk yılında Verstappen'in şampiyonluk mücadelesine destek olduğu bir konumda yer almıştı.

Fakat bu yıl çok daha güçlü bir performans gösteriyor. Perez, Suudi Arabistan ve Monako'da Hollandalı'yı sıralamada geçti. Ayrıca Avustralya ve Miami sıralama turlarında Verstappen'den 0.1 saniyeden az bir farkla gerideydi.

İspanya GP'de takım emirleri nedeniyle Perez'in pozisyonu hakkında gerginlik yaşandı fakat Meksikalı pilot Monako'da galibiyet aldı ve yakın zamanda sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı.

Horner, takımın hangi sürücünün şampiyonluğu aldığını umursamadığını söyledi.

Horner, "İkisi arasında kimin şampiyon olduğunun bizim için önemi yok."

"Elbette takımlar şampiyonluğu son derece önemli."

"Fakat Max veya Checo olmasının önemi yok. İkisi de Red Bull pilotu ve ikisi de aynı şansa sahip. Tabii bu çok uzun bir sezon ve iniş çıkışlar olacak. Fakat iki sürücüyü de en iyi halinde görmek harika."

"Checo kariyerinin en iyi formunda ve harika bir iş yapıyor. Ayrıca bu tek seferlik bir şey değil. Cidde'deki pole pozisyonunu gördük. Gerçekten çok iyi bir formda ve bu bizim için muhteşem. Fakat iki sürücünün de birlikte çalışmasına ihtiyacımız var."

"Çünkü sıralamada Ferrari'nin kesinlikle daha hızlı bir aracı vardı. Yarışta öyle olup olmadığı bilinmiyor ama onlar çok büyük bir rakip ve iki sürücünün de onların önünde olduğuna emin olmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Motorsport.com tarafından Perez'in Monako'da kanıtlayacak bir şeyi olup olmadığı sorulan Horner, "Bu pisti her zaman sevdi. GP2'de burada sürmüştü ve her zaman güçlü oldu. Özellikle de Azerbaycan'da güçlü."

"Elbette Barselona'daki yarıştan sonra konuşma yaptık ve hiçbir sorun yoktu."

"Durumun ne olduğunu açık bir şekilde gördü ve bence şu anda harika bir yerde. Öz güveni yüksek ve çok iyi sürüyor. Max ve Perez arasındaki zaman farkı da çok daha yakın." cevabını verdi.

Podium: Race winner Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Perez ise galibiyet ve şampiyonluk için mücadele etme fırsatı olduğuna emin.

Perez, "Bu oldukça net."

"Bunu söylemelerine gerek yok ama açık. Benim tarafımdaki garajda ve takımın içerisinde bu net. Aksi takdirde burada olmazdım." dedi.

Verstappen, Perez ile arasındaki ilişkinin, şampiyonluk mücadelesine girmeleri durumunda etkilenmeyeceğini söyledi.

Verstappen, "Neden değişsin? Takım olarak çok iyi çalışıyoruz."

"Her zaman aracı geliştirmeyi deniyoruz ve takım için çalışıyoruz. Birisi iyi bir iş yaparsa veya daha iyisini yaparsa bunu kabul edebiliriz. Bence bu çok önemli çünkü birbirimize bu şekilde saygılı oluruz."

"Nihayetinde iyi olan kazanır, değil mi?"

"Her zaman pistte en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda birbirimize çok fazla saygı duyuyoruz. Her hafta sonu takım için en fazla puanı almaya çalışıyoruz." dedi.