Horner, Red Bull teknik personelinin ayrılmasını önlemek için Newey ile yaptığı "anlaşmayı" paylaştı

Christian Horner ve Adrian Newey Red Bull Racing'de en uzun süre görev yapan iki isim. Horner 2005 yılında takımın başına geçti, Newey ise bir yıl sonra geldi.

Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi efsanevi pilotlarla birlikte çalışarak tarih yazdılar. Newey, Red Bull'dan yedi pilotlar şampiyonluğu ve altı takımlar şampiyonluğuna katkıda bulunmuş olarak ayrılacak.

İngiliz tasarımcı resmi istifasını ilkbaharda vermişti. Newey, 2025 yılının Mart ayında yeni takımı Aston Martin’de işe başlayacak.

Horner, Newey'in yerini doldurmak için birini işe almadı, bunun yerine mevcut teknik personel olan Pierre Wache ve Enrico Balbo'ya güveniyor.

Takım patronu, Newey'nin ayrılmasından sonra olası bir toplu ayrılmayı önlemeye çalışıyor. Jonathan Wheatley (Audi'ye) ve strateji sorumlusu Will Courtenay'ı (McLaren'a) kaybetti ancak geri kalan ekibini terfilerle sağlamlaştırdı.

Will Courtenay, Yarış Stratejisi Başkanı, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

Red Bull'un geçen yıl F1 tarihinin en baskın sezonunu geçirdiği göz önüne alındığında, rakip takımların en iyi yeteneklerini avlamaya çalışması kaçınılmazdı. Aston Martin, Newey'yi almanın kendilerini şampiyonluk kazanacak bir güce dönüştüreceğini umuyor.

Christian Horner, Adrian Newey'nin 2025 sonunda "F1'den geri çekilmeyi" kabul ettiğini söyledi

Autosport'a konuşan Horner, Newey'nin takımda kalması halinde Red Bull'da daha az aktif bir rol alarak geri çekileceğini açıkladı. Plan, 65 yaşındaki Newey'nin bir “akıl hocası” olması ve tasarım sürecini meslektaşlarının kontrol etmesine izin vermesiydi.

Horner, bu adımın gerekli olduğunu, aksi takdirde diğer teknik personelini rakip takımlara kaptırabileceğini hissetti. Zira teknik personelin bir kısmı, Newey'nin varlığının onların etkisini sınırladığını düşünerek hayal kırıklığına uğramış olabilirdi.

McLaren ve Williams'ta da büyük başarılar elde eden Newey (toplam 12 şampiyonluk), F1 tarihinin en ünlü mühendislerinden biri. Bu yüzden ayrılığı ve diğer takımların onu kapma yarışı bu kadar çok konuşuldu.

Ancak bazı Red Bull çalışanları Newey'nin gidişinden “oldukça memnun." Newey'nin spot ışıklarına gereğinden fazla hakim olduğunu düşünüyorlar ve çalışma yöntemlerini pek beğenmiyorlardı.

Horner, “Yaptığımız anlaşmaya göre 2025‘in sonunda F1’den çekilecek ve gerçekten sadece bir akıl hocası olacaktı.”

“Aksi takdirde, diğer çalışanları bazı rakip takımlara kaptıracaktım.” dedi.

Red Bull çalışanları Adrian Newey'nin aylar süren sessizliğinin ardından yaptığı 'tuhaf' şey karşısında 'şok oldu'

Newey ise Horner'ın Red Bull'un başarısı için kendisine yeterince kredi vermediğini düşünüyordu. 50 yaşındaki Newey, rekor kıran RB19 gibi araçların kolektif bir çaba olduğunu vurgulamaya çalışıyordu.

Newey'nin ayrılışını hırçın olarak tanımlamak yanlış olsa da tamamen dostane de olmadı. Nitekim Red Bull, Aston Martin'in Newey'yi hala kendi çalışanlarıyken tanıtmasından memnun olmayarak Newey'yi seyahat listesinden çıkardı.

Newey, sezon bitmeden önce belirli yarışlara katılacaktı ve programı RB17 hiper otomobilinin pazarlama fırsatlarına göre belirlenecekti. Ancak şimdi Red Bull pit duvarında son kez görünmüş olabilir.

Peter Windsor'a göre, Red Bull çalışanları Newey'nin Aston'a “tuhaf” geçişi karşısında “şok” olmuş durumda. Birçoğu Mayıs ayındaki duyurudan bu yana uzun süredir birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarıyla konuşmamış.