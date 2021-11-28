Horner: "Red Bull takım olarak Mercedes'ten daha iyi"

2021 sezonunun bitimine 2 yarış kala Red Bull, hem markalar hem de sürücüler şampiyonasında Mercedes ile büyük bir mücadele içerisinde.

En son çifte dünya şampiyonluğunu 2013'te Red Bull aldıktan sonra Mercedes, iki şampiyonluğu birden domine etmeye başladı.

Ancak bu sene Max Verstappen, sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın sekiz puan önünde yer alırken Red Bull ise üreticiler şampiyonasında Mercedes'in sadece beş puan gerisinde. Bu nedenle Suudi Arabistan ve Abu Dhabi GP'lerinde her şey olabilir.

Ancak net bir şekilde iki takım birden, çok eşit bir noktada olmalarından dolayı, bu sene kendilerini dominant güç olarak tanımlamayı başaramadı. Buna rağmen Red Bull takım patronu Christian Horner, 2021'de takımının başarısından memnun olduğunu belirtti.

Channel 4'uni, Red Bull'un Mercedes'ten daha iyi bir takım olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Horner, "Takım olarak evet, bence öyleyiz. Bence bu sene bir zorluk çıkarmayı başardık, şu ana kadar daha fazla da yarış kazandık."

"Sezon boyunca biraz şanssız anlarımız oldu ancak son yedi sene boyunca Mercedes'i kim bu pozisyona soktu? Daha önce hiç böyle bir durumda yer almamışlardı."

"Biz sadece savaştan, meydan okumadan ve mücadeleden keyif alıyoruz. Eğer onları yenmeyi başarırsak, ya da en azından bir şampiyonluk alabilirsek - ki bunun Abu Dhabi'de olacağını düşünüyorum - bence şu ana kadarki en büyük başarımız olur." dedi.

Red Bull için en büyük problem ise, Mercedes'in momentum yakaladığı iki hafta sonundan çıkmış olmaları. Üst üste iki galibiyet alan Hamilton, iki galibiyetinde de Verstappen'den çok daha hızlı gözükmüştü.

Red Bull'un iki şampiyonluğu birden alıp alamayacağı sorusunu yanıtlayan Horner, "Bence bunu hâlâ yapabiliriz."

"Son iki yarışa gitmekten dolayı çok mutluyuz çünkü şu anda işin tamamlanma aralığı içerisindeyiz."

"Cidde'deki pist heyecan verici olacak - bize göre yüksek hızlı bir Bakü pisti gibi, bu nedenle heyecanlı olacak."

"Bence Katar'da aracımızın, Mercedes ile aynı düzlük hızına sahip olması, bizi çok yüreklendirdi. Son iki yarışa girerken bu durum çok önemli olacak." dedi.

Verstappen'in şampiyonadaki farkı nedeniyle Suudi Arabistan'da Hamilton'ın yarış dışı kalması durumunda, eğer Hollandalı pilot ilk iki sırayı alabilirse, ilk dünya şampiyonluğunu alabilir.

Ancak eğer Hamilton hem Suudi Arabistan, hem de Abu Dhabi'de birinci olursa, Verstappen'in İngiliz pilotun sekizinci şampiyonluğunu alması için önüne geçmesi mümkün olmayacak.