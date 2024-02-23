Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Red Bull GmbH şirketi, Horner hakkında bir soruşturma başlattı. Horner, belirsiz iddialarla ilgili kanıt toplamak üzere atanan bağımsız bir avukat tarafından uzun bir sorgulamaya tabi tutuldu.

Horner, RB20'nin lansmanında, medyaya çok fazla araştırmamaları söylenen hikayeye hafifçe değinirken konunun bir "dikkat dağıtıcı" olduğunu kabul etmişti.

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerin ikinci gününde Horner, bu senenin ilk resmi F1 basın toplantısıyla karşı karşıya kaldı. Bu toplantı uzaktan medyaya canlı olarak aktarılırken, sahadaki gazetecilere önceden hangi sorulara izin verileceği konusunda bilgi verilmedi.

İlk olarak Max Verstappen'in testlerin ilk gününü 1.140 saniye farkla lider tamamlamasına değindikten sonra Horner'a, Red Bull Racing ile kardeş RB takımı arasındaki ilişkiye dair bir soru yöneltildi.

Bu soru, başta McLaren takım patronu Zak Brown olmak üzere rakiplerin aynı ligde yarışan iki takıma sahip olma ve bunun maliyet sınırı altında verimli çalışma açısından sağlayabileceği olası avantajlar konusundaki endişelerinin ortasında geldi. Horner konuyla ilgili olarak üç dakika 37 saniye konuştu.

Daha sonra kendisine, doğrudan soruşturma hakkında soru soruldu: "Red Bull'da her şeyin olağan olduğunu söylemiştiniz. Ancak CEO uygunsuz davranışlarla suçlanıyorsa, bu olağan bir iş değildir. Peki soruşturma devam ederken sizden kenara çekilmeniz istenmemişken insanlar bu soruşturmayı nasıl ciddiye alabilir?"

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı, Laurent Mekies, Takım Müdürü, RB F1 Takımı, Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Stake F1 Takımı, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Basın Toplantısında Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu soruya Horner, "Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, benim de parçası olduğum bir süreç devam ediyor. Ve ben de bu sürecin bir parçası olduğum için korkarım ki bu konuda yorum yapamam." şeklinde cevap verdi.

Horner'a daha sonra, 15 Şubat'taki Red Bull takım lansmanında kabul ettiği gibi, konunun hâlâ dikkat dağıtıcı olup olmadığı ve F1'in konunun "adil ve kapsamlı bir süreçten sonra ilk fırsatta açıklığa kavuşturulması" çağrısında bulunduğu açıklaması hakkında bir soru yöneltildi.

Horner soruşturmayla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan yine kaçındı, ancak F1 ve FIA'nın istekleri doğrultusunda hızlı bir sonuca varılmasını istediğini belirtirken, Red Bull'un ortağı Ford da durumu izlediğini belirtti.

Horner, "Bakın, çok üzgünüm ama gerçekten süreç ya da zaman çizelgesi hakkında yorum yapamam."

"Herkesin mümkün olan en kısa sürede bir sonuca varılmasını istediğini düşünüyorum ancak süreç hakkında yorum yapma yetkim yok." dedi.

Horner daha önce tartıştığı konulara doğrudan yanıt vermekten kaçındı ve 20 dakikalık basın toplantısı Red Bull Racing patronuna testlerin ilk gününden sonra takımının önde olduğunu hissedip hissetmediğinin sorulması ve teknik ekibin 2023'te RB20'nin baskın selefine göre büyük bir değişim yaratması için fikirlerini sunduğunda verdiği tepkinin hatırlatılmasıyla sona erdi.