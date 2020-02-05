Horner: "Red Bull, son beş yıldaki en iyi hazırlık dönemini geçirdi"

Red Bull, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminde istediği sonuçları bir türlü alamadı ve hiç şampiyonluk savaşı veremedi.

Takım son 5-6 yıllık süreçte sadece bazı yarışlarda iyi göründü ve galibiyet için savaştı.

Avusturyalı ekip şu anda Honda'nın fabrika takımı konumunda yer alıyor ve Japon üreticiden tam destek alıyor.

Geçen yıl Ferrari ve Mercedes'in gerisinde kalmasına rağmen iyi bir adım atan Honda, 2020'de bu gelişimini sürdürmek istiyor.

Red Bull takım patronu Horner da Red Bull'un şasi tarafında son yıllara kıyasla çok daha iyi durumda olduğuna inanıyor.

Horner, "Honda, 2019 sezonununda harika bir iş çıkardı."

"Geçen yıl getirilen her yeni motor güncellemesi, hem daha fazla performans hem de daha fazla güç getirdi."

"Tüm bu çalışmalardan sonra şimdi Mercedes'e gerçekten çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz."

"Bu nedenle artık takımın şasi tarafındaki performansı ortaya çıkıyor."

"2020 sezonuna girerken, son beş yıla kıyasla çok daha iyi şekilde hazırlandığımızı hissediyoruz." dedi.