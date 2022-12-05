Horner: "Red Bull, sezon boyunca hedef tahtasındaydı"

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Yeni kuralların ilk sezonunu domine eden Red Bull, her iki şampiyonada da zafere ulaşan taraf oldu. Max Verstappen arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde ederken, 15 galibiyetle "bir sezonda en çok galibiyete ulaşan pilot" rekorunu da kırmayı başardı.

Ancak takımın rüya sezonunun birkaç tartışma nedeniyle biraz gölgelendiğini söylemek de mümkün.

Ekim ayının başlarında 2021 sezonunda bütçe sınırını aştığı iddia edilen Red Bull, bu iddiaların FIA tarafından onaylanmasının ardından 7 milyon dolar para cezasına ve rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezasına çarptırıldı.

Bunun yanı sıra taban kurallarına da karşı çıkmalarından ötürü tamamen politika ile dolu bir sezonu geride bırakan takımda Christian Horner, sadece yarışlara odaklanmak istediklerini söylüyor.

Autosport'a konuşan Horner, "Pist dışında, bu yıl kesinlikle hedef tahtasındaydık."

"Biz bir yarış takımıyız. Politik bir organizasyon değiliz. Sadece yarışmaya odaklanıyoruz, rekabetçiyiz ve sınırları zorluyoruz. Başarılı olmak isteyen bir yarış takımı böyle davranmalı."

"Bizim yaklaşımımız her zaman bu yöndeydi ve her zaman işe yaradı. Bu şekilde yarışmaktan keyif alıyoruz."

"Bu yıl pist dışında zaman zaman zorlandık, ancak ne yazık ki Formula 1 böyle." dedi.

Helmut Marko,Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Sezona yavaş bir başlangıç yapan ve ilk 3 yarışta toplam 3 kez yarış dışı kalan takım, dördüncü yarış olan Imola'da toparlandı ve Ferrari'nin zorlandığı yarışı dubleyle tamamlayarak toparlanma sinyalleri verdi.

Bu sinyallerin yanıltıcı olmadığı sonraki yarışlarda daha net görüldü ve Red Bull dominasyonuna giden yol açılmış oldu.

Imola'daki dublenin önemini vurgulayan Horner, "Takım, böylesine rekabetçi bir araç üreterek ve Ferrari duble yaparken iki araçla birden yarış dışı kaldığımız Bahreyn'den sonra toparlanmayı bilerek harika bir iş çıkardı."

"Hedefimizin ne olduğunu asla gözden kaçırmadık, bu sayede Imola'ya vardığımızda yükselişe geçerek yılın ilk dublesini elde ettik, bu da Ferrari üzerinde baskı kurmamızı sağladı. Onlara nefes alma fırsatı dahi vermedik."

"Aracı verimli bir şekilde geliştirmeye devam ettik, Max de aynı şekilde olağanüstü bir form yakaladı. Bu yılın başlarındaki bazı yarışları düşündüğünüzde, Ferrari ile ilk yarışlarda çok sıkı bir mücadele vardı -Miami'yi, Suudi Arabistan'ı, hatta Bahreyn'i düşünün.

"Bizim için inanılmaz bir sezon oldu." dedi.