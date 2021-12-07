Horner: "Red Bull, şampiyonluğu 'doğru şekilde' kazanmak istiyor"

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Mercedes ve Red Bull kampları arasındaki çekişme ile oldukça ilginç bir yarış vardı. Lewis Hamilton ve Max Verstappen, yarış içerisinde birkaç kez temas yaşadılar ve iki takım arasındaki gerginliğin artık hat safhada olduğu görülebiliyor.

Verstappen, Hamilton ile olan mücadelelerinde sınırları zorlamaktan korkmadığını gösterdi, aynı zamanda Mercedes ve Red Bull da kuralların sınırlarını sonuna kadar zorluyorlar. Bu da sezon finali için endişe verici görünüyor.

Fakat Mercedes ve Red Bull takımları arasındaki gerilim yüksek olsa da Horner, takımın şampiyonluğu doğru şekilde kazanmak istediğini söyledi.

Şampiyonluğu nasıl kazanıldığını umursayıp umursamadığı sorulduğunda Horner, "Evet, tabii ki önemsiyoruz."

"Bunu pist üstünde kazanmak istiyoruz. Bir hakem odasında ya da bir çakıl havuzunda değil. Onu kendimiz kazanmak istiyoruz."

"Yıl boyunca zorlu bir mücadele içerisindeydik. Bu iki sürücü arasında harika yarışlar gördük ve umarım Abu Dhabi'de hem adil hem de temiz bir yarış olur." dedi.

Verstappen ve Hamilton, Abu Dhabi'deki F1 sezon finaline eşit puanlarla gidiyorlar ve yarışı önde bitiren isim şampiyon olacak.

Ancak galibiyet sayısı tarafında Verstappen'in daha fazla zaferi var, yani iki sürücü de puan alamazsa şampiyon Hollandalı pilot olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B , Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Horner, Hamilton'ın arka arkaya üç galibiyetle Verstappen'i yakalamış olmasına rağmen, kötümser olmadıklarını söyledi.

"Bununla ilgili kesinlikle bir sorunumuz yok, biz bunu başarabilecek bir takımız. Abu Dhabi'ye puan olarak eşit şekilde gidiyoruz fakat galibiyet sayısıyla öndeyiz."

"Yılın başında, Mercedes ile yoğun mücadele içerisinde geçen 21 yarışın ardından Abu Dhabi'de dünya şampiyonluğu kazanma şansımız olacağı kimin aklına gelirdi? Bence bir ekip olarak, hepimiz böyle bir fırsatı iki elimizle kavrardık."

"Bence son yedi yıldaki baskınlığa baktığımızda, herkes aynı şeyi yapardı."

Red Bull, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezilya'da da şampiyonluğu son yarışta kazanmıştı. O yüzden bu tür bir savaşa pek de yabancı değil.

"2012'de ve 2010'da Sebastian'la sahip olduğumuzdan bu yana ilk kez rakip takımlar, son yarışa sürücüler şampiyonasında dünya şampiyonluğu için mücadele ederek giriyorlar."

"Bu son hafta sonuna girerken moral konusunda herhangi bir sorunumuz olmayacak. Burada çılgınca bir yarış vardı, kendimizi ikinci sıraya çıkardık ve sonra liderliği alıp, bir kez daha yarışın büyük bir yüzdesine lider götürdük."

"Fakat şu anda şans tamamen Lewis'in yüzüne gülüyor. Startta Ocon onun ön kanadını çarptı, yarışın sonunda Max'in arkasına çarptı. Yani, şans ondan yanaydı."