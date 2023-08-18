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Horner: "Red Bull rehavete kapılmayacak"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Red Bull'un rehavete kapılacağına yönelik endişelere katılmıyor ve odaklarının dağılmadığını düşünüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Red Bull Racing Team Principal Christian Horner

Verstappen'in yaz arası öncesi Belçika'da elde ettiği zafer, Red Bull'un arka arkaya 13. galibiyetini elde etmesi ve Macaristan'da kırılan rekoru geliştirdiği anlamına geliyor.

Bu sezonki tüm yarışları kazanan, dokuz da pole pozisyonu eden takım, belki de tarihin en dominant sezonuna doğru adım adım ilerliyor.

En büyük endişe Red Bull'un ikinci yarı rehavete kapılıp hatalar yapabileceği yönünde, ancak Horner bu endişeleri yersiz buluyor.

Horner, "Ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Her yarışa ayrı ayrı, her seansa ayrı ayrı yaklaşmaktayız, en iyi bu şekilde odaklanabiliriz."

"Kimse zihninin dağılmasına izin vermiyor, şampiyona çok ama çok uzun."

"Perde arkasında Red Bull Powertrains ile ilgili pek çok şey oluyor, nitekim 2026 artık o kadar da uzak değil. Yani, insanların odaklanmasını sağlayacak çok şey var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing and team members celebrate

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing and team members celebrate

Photo by: Erik Junius

Red Bull için en büyük endişe ise bütçe sınırı nedeniyle iyi çalışanlarını kaybetme riski altında olmaları, nitekim Rob Marshall gibi kilit bir isim McLaren ile anlaştı.

Horner, "Zorluklar her zaman farklıdır, nitekim her bir avcı hemen önündeki hedefe odaklanır. Birdenbire av haline gelmek farklı bir baskıya yol açıyor." 

"Elbette herkesin yaklaşımı oldukça farklı, sponsorlarımızı ve personelimizi kovalıyorlar."

"Ancak zirveye ulaşmak başka bir şey, orada kalmak başka bir şey. Takım içinde sahip olduğumuz ruh, kültür; derinlemesine büyük bir güce sahibiz ve uzun bir süre boyunca büyük bir istikrarın tadını çıkardık -ki bu da epey önemli." dedi.

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