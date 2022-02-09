Horner: "Red Bull RB18, ilk yarışta çok daha farklı görünecek"

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Red Bull Racing, çarşamba günü yaptığı lansmanla Max Verstappen'in şampiyonluğunu korumak için mücadele edeceği yeni RB18'in örtüsünü kaldırdı.

Beklendiği üzere Red Bull, teknik detayları epey gizledi ve genel anlamda sadece renk düzenini tanıttı.

Christian Horner, lansmanda tanıttıkları aracın, yeni sezonda kullanacakları araçtan farklı olduğunu belirtti.

Horner, “Geçen yıla göre, kuralların arkasındaki tüm felsefe değişti. Bu, araçtaki her bir parçanın bu yıl tamamen yeni olduğu anlamına geliyor."

"İlk yarışa geldiğimizde, RB18 bugünkü araca pek benzemeyecek. Bu yıl, her şey bir takımın yeni kurallara ne kadar çabuk alıştığıyla ilgili olacak. Bu kural değişiklikleri, Formula 1'de son 40 ila 50 yılda gördüğümüz en büyük kural değişiklikleri."

"Sonuç olarak, aracın gelişimi hızla devam edecek. Büyük bir öğrenme süreciyle karşı karşıyayız fakat bu durum herkes için geçerli olacak."

"İlk yarıştan son ana kadar büyük bir gelişim yarışı olacak. Tabii ki bütçe sınırıyla beraber oldukça verimli olmak büyük önem taşıyacak." dedi.

Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner, Red Bull'un amacının şampiyonluk olduğu konusunda netti.

Horner, "Bana göre 2021, tüm zamanların en iyi yıllarından biri olarak tarihe geçecek. Formula 1'de ilk yarıştan son yarışa kadar iki sürücünün birbirlerine bu kadar yakın olduğu bir başka yıl daha hatırlamıyorum."

"Artık araçta 1 numaraya sahip olduğumuza göre, onu orada tutmalı ve Max ile şampiyonluğu korumalıyız."

"Yeni kurallarla bunu yapmak kolay olmayacak. Çok daha fazla rekabet olacak. Fakat biz, çok motiveyiz."

"Geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı daha da geliştirmek istiyoruz. Ancak asıl soru, yeni kurallarla herhangi bir şeyi gözden kaçırıp kaçırmadığımız veya 2021'e odaklanırken başka bir takımın aniden bir şey bulup bulmadığı olacak."

"Ancak iyi bir araca sahip olduğumuza inanıyoruz. Tüm takım bu araç için muazzam bir çaba sarf etti. RB18'i pistte çalışırken görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Horner, 2022 için Sergio Perez ve Max Verstappen'e güveniyor.

“Checo, takımla ilk yılında Azerbaycan'daki yarışı kazandı ve birkaç podyum daha aldı. Eminim 2022'de bir adım daha atacak ve daha da güçlü olacak.”

"Max geçen yıl zaten olağanüstüydü. Harika bir sezon geçirdi. Önde olduğu tur sayısına baktığınızda gerçekten domine etmişti. 10 zafer ve dünya şampiyonluğunu kazandı. 2022'de kendine güveniyor ve bu başarıların üzerine daha fazlasını eklemek istiyor."

2022 RB18 lansmanı: