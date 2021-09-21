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Formula 1 Haberler

Horner: "Red Bull Powertrains doğru yönde ilerliyor"

Christian Horner, Red Bull'un yeni motor projesinin yüzlerce yeni çalışanın katılımıyla beraber gelecek için doğru yönde gittiğine inanıyor.

Horner: "Red Bull Powertrains doğru yönde ilerliyor"

Red Bull, önümüzdeki yıldan itibaren Honda'nın F1 motor projesini, aşamalı olarak devralacak ve kendi ismi altında devam ettirecek.

Red Bull bu sene takımına dahil ettiği yaklaşık 300 ila 500 arsı çalışan ile büyümeyi sürdürüyor. Honda, gelecek sezon itibariyle başlayacak olan devir sürecinde, Red Bull'a destek olmaya devam edecek ve teknik anlamda Avusturyalı ekibe destek olacak. 2023'ten itibarense Red Bull projede tek başına kalacak.

Red Bull, Mercedes'in bazı önemli isimleriyle anlaşıp, motor üretim departmanında yaptığı yatırımlarla "emin adımlarla" ilerlemeyi sürdürüyor.

Milton Keynes'teki takım fabrikasında kurdukları motor departmanındaki çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen Horner, her şeyin plana uygun gittiğini söyledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takım patronu, Red Bull'un internet sitesine verdiği demeçte, "Red Bull Powertrains projesi git gide hız kazanıyor."

"İnşaat çalışmaları plana göre ilerliyor ve binanın şekil aldığını görmek harika."

"Şu anda çatılar yapılıyor ve gelecek ay dynolar gelmeye başlayacak. Her şey bir araya gelmeye başladı ve çok fazla emek veriliyor." dedi.

Horner, Red Bull Powertrains'in üst düzey anlaşmalarının yanında, genç mühendislere de yer verdiğini ve yeni jenerasyonu da takıma dahil ederek çeşitlilik sağladıklarını söylüyor.

Horner, "Çok yetenekli insanları alıyoruz. Ayrıca öğrencileri ve yeni mezunları da programa dahil etmek için oluşturduğumuz sağlam bir gençlik planımız var."

"Gençlere bir şans vermek istiyoruz. Farklı düşünen, değişik altyapılara sahip adaylar arıyoruz."

"Burslarımız ve staj imkanlarımız olacak. Gerçekten harika bir fırsat. Bunca yetenekli adayın başvurusunu ve programın aldığı ilgiyi görmek heyecan verici." diye ekledi.

Horner, şirketin kurucu ortağı Dietrich Mateschitz'in, yeniden müşteri takım olmaya dönmek istemediğini ve Red Bull'un kendi güç ünitelerini geliştirme fikrinin yukarıdan geldiğini söyledi.

Horner, bu karar hakkında La Gazzetta dello Sport'a, "Honda 2021'in sonunda Formula 1'den ayrılacağını açıkladığında, Mateschitz, 'Böyle bir ortaklığın ardından, bir kez daha diğer motor üreticilerinin müşterisi olamayız' diyen ilk kişiydi."

"Bu yüzden, oldukça bariz bir karardı." demişti.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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