Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek"
Meksikalı pilotun Red Bull'daki uzun vadeli geleceği, karışık geçen bir 2023 sezonunun ardından belirsizliğini koruyor.
Perez, 2023 sezonunu ikinci sırada bitirmesine rağmen takım arkadaşı Max Verstappen'in gerisinde kaldı ve Verstappen'in kazandığı 19 yarışın aksine sadece iki yarış kazanabildi.
Ayrıca takım arkadaşı Verstappen, 575 puan toplarken Perez sadece 285 toplayabildi.
Meksikalı pilotun sözleşmesi 2024 sezonunun sonunda sona eriyor; Daniel Ricciardo, 2025'te Red Bull koltuğunu geri alma arzusunu açık bir şekilde dile getirirken, hem Perez hem de Horner sık sık Meksikalı sürücünün geleceğiyle ilgili sorularla karşı karşıya kalıyor.
Horner, Red Bull'un Perez'i 2024 sonuna kadar takımda tutma arzusunda kararlı olduklarını belirtti fakat görüşmeler ilerleyen bir noktada yapılacak.
Horner, "Bununla zamanı geldiğinde ilgileneceğiz."
"Checo'nun yılın ilk bölümündeki performanslarına bakarsanız, Bahreyn'de Max ile oldukça yakındı ve Suudi Arabistan'daki yarış, ikisinin birbirlerini gerçekten zorladığı ve yine birbirlerini küçük farklarla geçtiği harika bir yarıştı."
"Azerbaycan'da Sprint'i ve Grand Prix'yi kazanması, onun yapabileceğini bildiğimiz türden performanslardı. Tek yapmamız gereken şey, ondan en iyi şekilde yaralanmak için onu tekrar o 'zihniyete' getirmek ve o performans seviyesine geri döndürmek." dedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
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