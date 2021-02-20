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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Red Bull olgunca davranarak kendi yetenek havuzunun dışında arayışa geçti"

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Christian Horner Red Bull’un, Sergio Perez’in Alex Albon’un yerine getirildiği 2021 dizilimi için, kendi genç sürücülerinin dışında arayışa geçmesini, “olgunca bir davranış” olarak değerlendirdi.

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Horner: "Red Bull olgunca davranarak kendi yetenek havuzunun dışında arayışa geçti"

Perez, 2007’de David Coulthard’ın yanında yarışması için takıma çağrılan Mark Webber’den sonra, Avusturyalı markayla yarışan, genç sürücü programı dışındaki ilk sürücü olacak.

Coulthard 2008’de emekliye ayrıldığında yerine Toro Rosso’dan Sebastian Vettel getirildi ve o günden beri Red Bull koltuğuna, sadece Toro Rosso/AlphaTauri’den yükseltilen isimler geçti.

Fakat Daniel Ricciardo 2018’in sonunda Red Bull’dan ayrıldıktan sonra Max Verstappen’e takım arkadaşlığı yapması için takıma yükseltilen her 2 sürücünün de –Pierre Gasly ve Albon- yerine, kısa sürede başka isimler getirildi.

2020 boyunca Albon’un geleceği hakkındaki spekülasyonlar devam etti ve sezon bittiğinde ise takım, Albon’un rezerv/test pilotu görevine düşürüldüğünü ve yerine Racing Point/Aston Martin’deki koltuğunu Vettel’e kaybeden Sergio Perez’in getirileceğini açıkladı.

Motorsport.com’la özel röportajında Horner, “Çok zor bir karardı ama şanslıyız ki bunu etraflıca düşünmek için çokça zamanımız vardı - tam bir sezon kadar.”

“Ve Sergio’nun yeteneği ve kabiliyetine sahip bir sürücünün boşta olması pek sıklıkla görülen bir şey değil.”

“Dolayısıyla biz de 2021’e girerken Max’ın yanına daha tecrübeli bir pilot koymanın daha iyi bir karar olacağını düşündük.”

“Alışılmışın dışında hareket etme ve Sergio’ya bir şans tanıma kararımızın olgunca bir bakış açısından doğduğunu düşünüyorum.”

“Tabii ki geçen sene çok iyi bir sürüş çıkardı - özellikle sezonun son 3’te birlik kısmında” dedi.

Albon’un geleceği konusunda ise Horner, Red Bull’un, 2021’de yarı zamanlı DTM’de yarışacak 24 yaşındaki pilotla “offline bir şekilde çalışmaya ve gelişme göstermeye devam edeceğini” söyledi.

Horner şunları söyledi: “Halen takımın bir parçası - şu anda konuştuğumuz sırada simülatörde sürüş yapıyor.”

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Red Bull’a gelişiyle birlikte Perez’in takıma neler katabileceği sorusuna ise Horner, “10 yıllık Formula 1 tecrübesine sahip, Pirelli lastiklerinden en iyi performansı almaktaki becerisini herkese gösterdiğini düşünüyorum.”

“Ve tabii ki takıma birçok alanda tecrübe katacak: kazandığı podyumlardan, -geçen seneye kadar- rekabetçilikten uzak araçlarla elde ettiği başarılardan...”

“Sergio’yu uzun bir süredir tanıyorum - yıllar önce GP2 takımım için yarışıyordu (2009, Arden International) ve kariyerini her zaman ilgiyle takip ettim.”

“Ve mevcut koşullar bunu bir fırsata çevirdiğinde, biz de mantıklı olanı yaptık ve bu sene Max’ın yanındaki koltuğa Sergio’yu yerleştirme kararı aldık.” cevabını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Alex Kalinauckas

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