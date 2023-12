Horner'ın 2005 yılında Red Bull'u kurmasından bu yana aldığı en ilham verici kararlardan biri efsanevi tasarımcı Adrian Newey'i McLaren'dan transfer etmek oldu. Şu anda Newey, günlük tasarım sürecine dahil olmamasına rağmen takım üzerinde hala büyük bir etkiye sahip.

Ancak Horner, teknik direktör Pierre Wache yönetimindeki ekibin, Newey'nin tamamen ayrılmaya karar vermesi halinde kendi rotasını çizebilecek derinliğe sahip olduğunu düşünüyor.

Autosport'a verdiği özel demeçte Horner, "Adrian bu takımın ve başardıklarımızın büyük bir parçası. Ancak elbette onun rolü son birkaç yılda gelişti ve Pierre Wache liderliğindeki teknik ekip harika bir iş çıkarıyor ve böylece Adrian'a bağımlı değiller."

"İçeri girme, dışarı çıkma ve başka projeler üzerinde çalışma yeteneğine sahip ve bence bu her takımın evriminin bir parçası." dedi.

Horner, Newey'nin dehasına güvenmeme sürecini, futbol devi Manchester United'ın, etkili yıldız oyuncusu Eric Cantona'nın ayrılmasından sonra yüzyılın başında yaşadığı başarı dönemine benzetti.

Horner, "Her zaman Manchester United'ın büyük bir hayranıydım, bir Man United taraftarı olarak değil ama Alex Ferguson'un. [Eric] Cantona'ya sahiptiler ve sonra geliştiler."

"Red Bull öyle bir takım ki, Adrian bizimle olduğu için daha güçlüyüz ama elbette takımın geri kalanı da gelişiyor." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool

Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen at the Red Bull factory in Milton Keynes