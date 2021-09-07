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Formula 1 Haberler

Horner: “Red Bull-Mercedes farkı şu an 0.1 saniye”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, şampiyonluk için savaşan Red Bull ile Mercedes arasında şu anda 0.1 saniye olduğunu söyledi.

Horner: “Red Bull-Mercedes farkı şu an 0.1 saniye”

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, pazar günkü Hollanda Grand Prix’sini kazanarak sürücüler şampiyonasında yeniden liderliğe yükseldi ve Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton’ın 3 puan önünde yer alıyor.

Hamilton, cumartesi günkü sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Verstappen’in 0.04 saniye gerisinde yer aldı ve yarış boyunca rakibini yakından takip etti.

Red Bull, Hollanda’da aldığı zaferle beraber son dokuz yarışın yedisini kazanmış oldu. Mercedes ise bu periyotta sadece bir galibiyet alabildi. Bu galibiyet de Hamilton’ın Verstappen’le ilk turda kazaya karıştığı Britanya Grand Prix’sinde geldi.

Hamilton, Zandvoort’taki yarışın ardından Red Bull’un ‘bir adım önde’ olduğunu söyledi. Ancak Horner, Mercedes’le aralarındaki farkın ‘aşırı az’ olduğunu düşünüyor.

Hollanda GP sonrası konuşan Horner, “Sıralamalarda 0.1 saniye içerisindeyiz. Bu pistte 0.1, belki 0.2 saniye avantaja sahip gibi görünüyorduk.”

“Şampiyonanın sonraki bölümleri için Mercedes’e uyacak olan pistler olacak ve bize uyacak olan pistler de olacak.”

“Bu yüzden her fırsatı değerlendirdiğimizden emin olmalıyız. Bugün bunu büyük baskı altında yaptık, ancak bu yılki sekizinci galibiyetimizi almak harikaydı.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff da Red Bull ile aradaki farkın iyi olduğunu belirtti ve Verstappen’le aynı turda yarışı tamamlamayı başaran sürücülerin sadece Mercedes sürücüleri olduğuna dikkat çekti.

Wolff, “Takımlar arasında hiçbir fark olmadığını görebilirsiniz. İlk üç araç herkese tur bindirdi ve bu, şampiyonaları kazanmak için gerekli olan seviyeyi gösteriyor.” dedi.

Wolff, Red Bull ile Mercedes arasındaki avantajın sezonun geri kalanında ‘pistten piste’ değişeceğini düşünüyor.

“Her zaman en iyi performansımızda olmalıyız.”

“Ve bir başlangıç noktası olarak Zandvoort’ta ikinci antrenman seansında düzgün şekilde sürüş yapamamak, sonrasında yarışın yönetimi… Şampiyonayı kazanmak için en iyi performansa ihtiyacınız var.”

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