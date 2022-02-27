Horner: "Red Bull, Masi'yi destekleyen tek takım oldu"

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FIA'nın, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından başlattığı soruşturmada, Michael Masi'nin yarış direktörü olarak geleceği, kış arasında büyük bir konu olmuştu.

FIA, soruşturmanın sonucunda, yarış kontrolün yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Bu kararlara göre, Masi görevden alındı ve yerine dönüşümlü olarak çalışacak iki direktör getirildi.

Red Bull pilotu Max Verstappen bu kararı yanlış bulduğunu belirtti.

Takım patronu Horner da sürücüsüne hemfikir oldu ve Abu Dhabi bulguları hakkında FIA ve takımların yaptıkları görüşmede Masi'nin tarafında olan tek takım olduklarını söyledi.

Horner, "Michael'a gösterilen desteğin az olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle mental sağlığın bu kadar etkili olduğu bir dönemde."

"Ailesinin ve kendisinin ölüm tehditleri alması çok yanlış."

"FIA tarafından baş etmesi için çok büyük bir baskı yüklendi. Londra'da yapılan toplantıda onun daha çok desteklenmesi gerektiğini açıkça belirttim. Bu fikri kimsenin paylaşmaması beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Onunla iyi dileklerimi sunmak için konuştum. Ancak bütün bunlar onun için çok zor oldu." dedi.

Masi'nin, bundan sonra FIA'da farklı bir konumda olacağı açıklandı ancak hangi rolde bulunacağı henüz belirsiz.

Yeni yapılandırmada ise, Niels Wittich ve Eduardo Freitas yarış direktörleri olacaklar ve merhum Charlie Whiting'in yanında yardımcı görevinde bulunan Herbie Blash onlara destek olacak.

Bunların yanı sıra, yarış direktörlerine yardımcı olması için bir sanal yarış kontrol odası kurulacak.

2022 sezonu 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.