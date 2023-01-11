Horner: "Red Bull, kendi motorunu üretmekten vazgeçmeyecek"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Avusturyalı ekibin kendi güç ünitesini üretmeye bağlı olduğunu söylüyor.
Honda, 2021'in sonunda resmi olarak Formula 1den çekildi fakat arka planda Red Bull Powertrains'e güç ünitesi tedarik etmeye ve teknik destek vermeye devam ediyor.
Japon üretici, 2025 sonuna kadar Red Bull'u teknik destek vermeyi sürdürecek fakat sonrasında spora resmi olarak dönebilecekleri konuşuluyor.
Bazıları bunu Red Bull ile yapacaklarını, bu yüzden de motorun yine Honda markası altında kullanılacağını söylüyor. Ancak Christian Horner, Honda'nın kararı ne olursa olsun kendi güç ünitelerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.
RacingNews365'e konuşan Horner, "Honda 2025'in sonuna kadar bizimle işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini garanti etti, ki bu harika bir şey."
"Biz de 2026 ve sonrası için seçeneklerimizi gözden geçirdik ve hem şasi hem de motoru aynı çatı altında inşa etmemiz gerektiği sonucuna vardık."
"Red Bull Powertrains departmanına önemli yatırımlar yaptık ve buraya pek çok mühendis getirdik. Honda 2026'da spora geri dönse bile bağımsız bir güç ünitesi üreticisi olma kararımız hiçbir şekilde değişmeyecek."
"Biz yolumuzu seçtik ve yatırım yaptık. Uzun vadede kendimizden sorumlu olduğumuz için kesinlikle doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum."
"Bu senaryoda kimseye bağımlı değiliz. Tüm mühendisler aynı kampüste olduğu için güç ünitesini şasiye en verimli şekilde entegre edebiliriz." dedi.
Red Bull'un Ford'la marka adı için anlaşma yapabileceği ve güç ünitesinin Ford adı altında kullanılabileceği konuşuluyor. Fakat böyle bir durumda Amerikan üretici sadece bir isim sponsorundan ibaret olacak.
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