Horner: "Red Bull iki takıma sahip olduğu için eleştirilmekten ziyade alkışlanmalı"

Red Bull takımı ile kardeş RB operasyonu arasındaki yakın ittifak, McLaren'in patronu Zak Brown'un F1'in rakipler arasındaki işbirliğine ilişkin düzenlemeleri yeniden değerlendirmesi yönündeki çağrılarının ortasında, son zamanlarda mercek altına alındı.

Brown, bütçe sınırı döneminde F1'in tüm takımların bağımsız olmasını sağlamasının zamanının geldiğine inanıyor ve bunun potansiyel olarak haksız siyasi, sportif veya rekabet avantajlarını önleyeceğini düşünüyor.

Brown, konunun Red Bull ve RB'nin yaptığı herhangi bir şeyden ziyade tamamen şu anda yürürlükte olan düzenlemelerle ilgili olduğu konusunda net olsa da, bu konudaki kamuoyu önündeki duruşu Horner'ın hoşuna gitmedi.

Perşembe günü takım işbirliği konusu hakkında konuşan Horner, "Bu konudaki yaygarayı anlamıyorum. Bu konuda yaratılan gürültüyü anlamıyorum."

"Bence Red Bull'un; iyi ve özellikle de kötü zamanlarda sağladığı destek, bağlılık ve iş için alkışlanması gerekiyor. Yani benim için bu gerçekten bir mesele değil." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner, Red Bull'un 2008'deki mali kriz de dahil olmak üzere F1'e dahil olduğu yıllar boyunca gösterdiği çaba ve bağlılığın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Red Bull'un eski Minardi takımının kurtarılmasına ve yıllar içinde yatırım yapılmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatan Horner şunları söyledi: "Red Bull kararlılığını korudu ve o zor dönemde her iki takımı da desteklemeye devam etti."

"Daha sonra yönetmelikler değişti ve Faenza merkezli takım kendi üreticisi olmak zorunda kaldı. Böylece Faenza'daki altyapıya daha fazla yatırım yapıldı."

"Daha sonra Red Bull'un bir kez daha öne çıktığı ve her iki takımın da tümüyle yanında olduğu COVID'i yaşadık. Aslında Red Bull, COVID'den sonra F1'in yeniden faaliyete geçmesinden sorumluydu ve pandeminin ardından sporu yeniden canlandırmak için [Avusturya'da] iki yarış düzenlendi."

"Dolayısıyla Red Bull'un F1'e olan bağlılığı, Red Bull'un bu iki takıma olan bağlılığı olağanüstüdür ve alkışlanmalıdır. Alay edip onu olumsuz etkilemeye çalışmak yerine ona minnettar olmalıyız."

"İki takım birbirinden tamamen ayrı. Birinin merkezi İtalya'da. Biri Birleşik Krallık'ta. İtalya'da yerleşik olan takımdan Maranello'ya geçen personel sayısı Milton Keynes'te çalışan personel sayısından çok daha fazla. Farklı kişilikleri, farklı karakterleri var ve sürekli olarak düzenlemelere uyuyorlar."

"Aslında, aralarındaki ilişki, motor üreticileriyle çok sıkı ilişkilere sahip olan bazı takımlardan çok daha az sıkı."

Horner ayrıca RB'nin griddeki yükselişine yönelik incelemelerin muhtemelen takımın doğru şeyler yaptığının bir işareti olduğuna inanıyor.

Horner, "Laurent'in [Mekies, takım patronu], yerinde olsaydım bu konunun şimdi gündeme gelmesini bir iltifat olarak kabul ederdim çünkü yönetimin değişmesiyle birlikte takım kendini toparlama fırsatına sahip oldu."

"İki kaliteli sürücüleri var, takıma kaliteli insanlar katıyorlar ve biz onlardan sadece gridin geri kalanının değil, Red Bull Racing'in de rakibi olmalarını bekliyoruz."

"Biz yarışçılardan oluşan bir takımız. Takımlar arasında önceden belirlenmiş kurallar ve anlaşmalar yok." dedi.