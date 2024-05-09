Verstappen'in Red Bull'dan ayrılma ihtimali devam mı ediyor?

8 Kasım 2005'ten bu yana Red Bull Racing projesi üç isim üzerine kuruluydu: Christian Horner, Helmut Marko ve Adrian Newey. Takıma 13 dünya şampiyonluğu ve 117 yarış galibiyetinin tamamını bu ekiple aldı.

Fakat Newey, yeni yılda bu yapının bir parçası olmayacak.

Teknik ekip artık Pierre Waché'nin yanı sıra Enrico Balbo ve Ben Waterhouse tarafından yönetilecek. Fakat, Şubat ayından bu yana takımı sarsan deprem etkisini azaltmamış olabilir.

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto di: Erik Junius

Max Verstappen ve Marko gibi iki önemli ismin geleceği hâlâ net değil. İkili birbiriyle tamamen bağlantılı; Avusturyalı danışmanın görevinden ayrılması, kontrattaki bir maddeden ötürü Verstappen'in mevcut anlaşmasını feshetmesinin önünü açacak.

Horner şu anda bu hassas süreci yönetmeye çalışıyor ve gelecek Red Bull'u için yol haritası belirliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan skandalın tetiklediği güç mücadelesinin sonuçları ortada ve Horner'ın gelecek vizyonunda Marko'ya yer olduğunu varsaymak zor.

Şimdiye kadar sürücü seçiminde son söz her zaman Dr. Helmut söyledi ve bu da Horner'ı aynı görevdeki birçok meslektaşından daha güçsüz bir takım patronu yaptı.

Ancak Horner'ın takımın geleceği için çok önemli bir isim olan Verstappen'e ihtiyacı var. Diğer tarafta Max ve Mercedes arasındaki pazarlık basına sadece Toto Wolff'un mesajları yüzünden yansımadı. Şu anda Verstappen kampı ile Horner arasında, iki tarafın da en iyi silahlarını masaya koyduğu bir çatışma yaşanıyor.

Max, Marko'yu savunuyor ve bundan ötürü ayrılma ihtimali sürüyor. Öte yandan Verstappen rekabetçi bir araç istiyor ve 2025'e bakıldığında Red Bull en iyi seçenek olmaya devam ediyor.

Carlos Sainz discute con Max Verstappen: saranno compagni di squadra l'anno prossimo? Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images



Carlos Sainz gelişmeleri takip ediyor

Önümüzdeki haftalarda daha da netleşecek olan bu karmaşayı yakından takip edenlerden birisi de Carlos Sainz.

Marko'nun görevinde kalması halinde, Red Bull'un sürücü kadrosu 2025'te de değişmeyecek.

Sürücü seçimi konusunda Horner'a tam yetki verilmesi halinde Sainz'ın şansı önemli ölçüde artacak. Carlos'un menajerinin Audi'den süre istemesinin temel nedeni de bu.

Mercedes patronu Toto Wolff da Verstappen'in ne yapacağına karar vermesini beklediği için, bir bakıma Hollandalı pilota yardım ediyor.

Eğer Mercedes yeni sezon için sürücü kadrosunu açıklarsa, Horner için Marko ile ilgili süreci yönetmek çok daha kolay olacak çünkü Verstappen artık kendisine iyi miktarda para verecek diğer seçeneklere sahip olmayacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images



Bugün için en olası senaryo Marko ve Verstappen'in 2025'i de Red Bull'da geçirmesi. Bu seçim Max'in beşinci dünya şampiyonluğunu hedeflemesini sağlayacak ve daha da önemlisi geleceğin Red Bull'unun teknik yapısını ayrıntılı şekilde değerlendirmek için daha fazla zamanı olacak

George Russell'ın sözleşmesinin gelecek yılın ardından biteceği göz önüne alındığında, 2026 yılında Hamilton'ın yerine kimin geçeceğine bakılmaksızın Mercedes kapısı hâlâ açık olacak.

Anlaşmazlık kısa vadede herhangi bir büyük değişiklik olmadan sona erse bile, 2026 için her senaryo mümkün ve bu durumda Verstappen'in Red Bull'dan ayrılması da gayet olası.