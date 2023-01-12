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Formula 1 Haberler

Horner: "Red Bull, Honda'nın taleplerini karşılamak için 'kesinlikle istekliydi'"

Red Bull ilk olarak 2019'da Honda ile güçlerini birleştirdi ve Christian Horner, takımın bu işbirliğini yürütmek için talep edilenleri yapmaya istekli olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
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Horner: "Red Bull, Honda'nın taleplerini karşılamak için 'kesinlikle istekliydi'"
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Takım patronu Horner, Red Bull'un Formula 1 araçlarını ortağı Honda'nın gereksinimlerine göre tasarlamaya 'kesinlikle istekli' olduğunu söyledi.

Renault ile olan kırılgan ilişkisinin 2018'de sona ermesinin ardından, Japon üretici AlphaTauri ile bir yıl geçirdikten sonra 2019 sezonunda; Honda üniteleri RB15'te kullanılmaya başlandı.

McLaren yıllarının felaketinden sonra Honda, Red Bull'dan Max Verstappen'i 2021 Dünya Şampiyonluğu'na taşıdı ve o sezonun sonunda beklenmedik bir şekilde F1'den çekildi.

Bununla birlikte, 2026'da kuralların sıfırlanacağı sezona imza attılar -ancak bu sadece düzenlemelerin şekillendirilmesine dahil olabilmeleri için yapıldı ve yakın bir dönüşün işareti değil.

McLaren anlaşmasının başarısız olmasının bir nedeni de takımın 'sıfır beden' konseptinde ısrar etmesi ve güç ünitesinin buna uydurulmasıydı -ancak Horner Red Bull'un bu tavizleri vermeye istekli olduğunu söylüyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, with the Honda Constructors trophy delegate in Parc Ferme

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, with the Honda Constructors trophy delegate in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

RacingNews365.com'a verdiği özel röportajda Horner'a takımın taviz vermeye istekli olup olmadığı sorulduğunda "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Horner, "Bence takım, yıllar boyunca yaşadığımız zorluklardan sonra; birdenbire en yüksek performansı elde etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olan, çok istekli bir ortağa sahip olduğumuzu hissetti ve performansa odaklandı."

"Bu bağlılığı, arzuyu; ve bunun Honda ekibinin her bir üyesi için çok şey ifade ettiğini görebiliyorduk."

"Honda yarış departmanında tutkuyla çalışan bir şirket ve bunu Sakura'da, tasarım ve operasyon ekibinde görebiliyorsunuz." dedi.

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