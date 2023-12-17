Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

McLaren, 1988-1992 yılları arasında beş yıl boyunca Honda ile ortaklık yaparak, Ayrton Senna ile üç, Alain Prost ile bir şampiyonluk olmak üzere dört şampiyonluk aldı.

McLaren’ın 2015-2017 yılları arasındaki üç sezonluk Honda birlikteliği felaketle sonuçlandı. Red Bull ailesi 2018’de başlangıçta Toro Rosso ve bir yıl sonra da Red Bull ile güçlerini birleştirmeye karar verene kadar Japon üretici F1’den ayrılma noktasına geldi.

Max Verstappen, 2019'da üç zafer elde etti ve ardından 2021'den itibaren üç şampiyonluk kazandı, Red Bull ise son iki takımlar şampiyonasını kazandı.

Honda, etkili bir şekilde 2021'de Verstappen'ın ilk şampiyonluğunun ardından F1'den ayrıldı, ancak güç ünite yönetmelikleri 2026'ya kadar dondurulduğu için RB18 ve RB19'un arkasında hâlâ Honda var.

Red Bull geçtiğimiz sezon 22 yarışın 21’ini kazanarak 1988 yılında McLaren tarafından başarılan %93.75 kazanma yüzdeliği oranını 95.45’e yükseltti ve tüm rekorları kırdı. Verstappen'ın 54 grand prix zaferinin 49'u Honda ile geldi ve bu, Senna'nın 30 zaferini rahatça aşıyor.

Son birkaç yılda Red Bull ve Verstappen'ın Honda ile elde ettiği başarıları değerlendiren Horner, “McLaren Honda’yı yarı yolda bıraktı, Sauber Honda ile anlaşmaktan kaçındı ve bu nedenle stratejik olarak bizim için Honda’yı başlangıçta Toro Rosso ile yerleştirmek ve ardından mevcut ortağımız (Renault) ile karşılaştırma yapmak için imkân tanıdı.”

“Haziran 2018’de karar vermemiz gerekiyordu ve görebildiğimiz taahhüt, kaynak ve Honda’nın ruhuna göre Honda’yı seçmek doğru bir yoldu.”

“2019’da podyum kazandığımız ilk yarıştan beri o sene üç zafer elde ettik ve Honda’yı kazananlar arasına geri getirdik.”

“Şimdi ise Honda McLaren birlikteliğinin şampiyonluk günlerinden daha fazla zafer elde ettik (54-42) ve Max, şu ana kadar en çok zafere sahip olan Honda sürücüsü."

“Bu harika bir ortaklık oldu. Honda, son birkaç yılda ve özellikle bu yıl elde ettiğimiz başarının büyük bir parçası oldular." dedi.

Toro Rosso/AlphaTauri'nin 19 sezonluk patronluğu sona eren Franz Tost, takımının "en büyük adımını" 2018’de Honda ile anlaşma imzalaması ve ‘Honda fabrika takımı’ olması olduğunu söylüyor.

Tost, takımı ve Red Bull’un o zamanlar kararlarını sorgulayanlara karşı son gülen olduklarını düşünüyor.

“Neredeyse tüm padok buna gülmüştü. McLaren’dan yetkililer bana gelerek Honda ile çalıştığımız için tamamen deli olduğumuzu söylediler.”

“Dedim ki, ‘Beyler, bekleyin! Bunu beş yıl içinde konuşacağız’. Ama beş sene bile sürmeden daha erken başarıyı yakaladık. Doğru karar olduğu çok açıktı."

“Honda ile fantastik ve başarılı bir iş birliğiydi ve ben çok beğendim."

“2019’da iki podyumumuz oldu, eğer doğru hatırlıyorsam bir tanesi Hockenheimring’da

Daniil Kvyat (üçüncü) ile diğeri ise São Paulo’da Pierre Gasly (ikincilik) ile.”

Gelecek yıl, takımın adı AlphaTauri olarak değişti ve Gasly, Monza’da İtalya Grand Prix’sini kazandı.

İlknur Çetinkaya