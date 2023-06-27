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Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"

Red Bull takım patronu Christian Horner, tüm başarılara rağmen halen Formula 1'in genç takımlarından olduklarını ve neler başaracaklarını tarihin yazacağını söyledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Christian Horner, Adrian Newey, Red Bull Racing

Honda'nın seriden ayrılmasının ardından başka bir üreticiye muhtaç olmamak için kendi güç ünitesini geliştirmeye karar veren Red Bull, bu amaçla üç sene önce Powertrains departmanını kurdu.

Takım için fabrikada işler şu anlık iyi gidiyor, nitekim hem dondurulmuş Honda güç ünitesinin kullanımı devam etmekte, hem de yeni kurallar için hazırlıklardan hiçbir şekilde ödün verilmemekte.

Dahası, 2026 sezonundan itibaren Ford ile ortaklık kurulacak ve güç ünitesinin gelişimi çok daha stabil bir şekilde ilerleyecek.

İşlerin iyi gittiği tek alan fabrika değil, yer etkisi kurallarına iyi uyum sağlayan Red Bull, yeni RB19 ile seriyi tam anlamıyla domine ediyor.

Çok keyifli bir dönemden geçtiklerini söyleyen Horner, gelecek planlarıyla ilgili, "Bence güzel bir anın içindeyken konuşmak çok zor."

"Ancak geriye dönüp nelerin başarıldığına baktığınızda [bazı şeyler kafanıza dank ediyor]. Yani bir noktada kendinizi öveceksiniz."

"Hâlâ nispeten sektörün yeni çocuklarıyız. Hâlâ Formula 1'in en yeni takımlarından biriyiz."

"Ancak takımın takipçilerinin giderek arttığını görebilirsiniz. Nihayetinde neler başaracağımızı ve neler yapacağımızı sadece tarih belirleyecek."

"Kendi güç ünitemizi üretmeye başladığımız için heyecan verici bir dönem bizi bekliyor. 

"Muhtemelen bu yolu seçerek çakılacağımızı düşünen çok insan var. Ama inanın bana, bu grubun içinde bunu başarmak için gereken kararlılığa sahibiz." ded,

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