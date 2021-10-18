Horner: "Elimizden gelenin en iyisini yapıp daha sonra dua edeceğiz"

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, sezonun bitmesine altı yarış kala sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın altı puan önünde lider konumda.

Sezon boyunca, 24 yaşındaki sürücü yedi, Hamilton ise beş galibiyet aldı. Ancak Mercedes pilotu sade bir kez yarış dışı kalırken, Verstappen üç kez yarış dışı kaldı.

Takvimdeki altı yarışa bakıldığında ise Mercedes'e uyan Austin ve Abu Dhabi yarışları, Red Bull'a daha çok uyan Meksika ve Brezilya yarışları, aynı zamanda da Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere iki yeni pist yer alıyor.

Horner, Red Bull'un yapabileceği tek şeyin ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve işlerin onların lehine olmasını ummak olduğunu söyledi.

Horner, bu mücadeledeki "bilinmezlere" nasıl hazırlandıkları sorusuna, "Her Pazar dua ederek yarışa çıkıyoruz ve neler olduğunu göreceğiz."

"Simülasyonu, ödevlerimizi yapacağız ve elimizden gelen en iyi işi çıkaracağız."

"Pistler için olabildiğince çok araştırma yapacağız ve buna göre hareket edeceğiz. Her yarışı birer birer ele almalıyız."

"Mercedes'in güçlü olduğu pistlerdeki puanlarımızı maksimum seviyede tuttuk. En azından üç pistte böyleydi, bu da olumlu bir durum." dedi.

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, and the Red Bull team gather for the podium ceremony Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton ve Verstappen bu sezon motor cezası alan sürücüler arasındaydı. Verstappen Rusya'da 20. sıradan 2. sıraya yükseldi ve Hamilton Türkiye'de 11. sıradan 5. sıraya tırmandı.

Horner, bu sezonun mücadelesinde başka motor cezalarının hâlâ bir yeri olabileceğini düşünüyor.

Horner, "Motor cezaları gelecek yarışlarda yeniden gündeme gelebilir ve gelecektir. Aynı şekilde hava koşulları da önemli bir rol oynayacaktır."

"Önümüzdeki iki ay içerisinde bütün bunların nasıl sonuçlanacağını görmek harika olacak." dedi.

Bu sezon Verstappen ve Hamilton arasındaki liderlik savaşını izlemek tıpkı bütün Formula 1 fanları gibi, Red Bull takım patronu için de oldukça keyifli oldu.

Verstappen ile zaferlerin çoğunluğuna sahip olsalar da, Sergio Perez, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas da kendi adlarına zafer alan diğer sürücüler oldu.

Horner, "Bence sezonun en güzel şeylerinden biri de yarış kazanan isimlerin çeşitliliği."

"Gelecek yıl bunların değişirse yazık olacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle çok farklı etkenler olacak." dedi.