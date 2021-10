Horner: "Elimizden gelenin en iyisini yapıp daha sonra dua edeceğiz"

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, sezonun bitmesine altı yarış kala sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın altı puan önünde lider konumda.

Sezon boyunca, 24 yaşındaki sürücü yedi, Hamilton ise beş galibiyet aldı. Ancak Mercedes pilotu sade bir kez yarış dışı kalırken, Verstappen üç kez yarış dışı kaldı.

Takvimdeki altı yarışa bakıldığında ise Mercedes'e uyan Austin ve Abu Dhabi yarışları, Red Bull'a daha çok uyan Meksika ve Brezilya yarışları, aynı zamanda da Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere iki yeni pist yer alıyor.

Horner, Red Bull'un yapabileceği tek şeyin ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve işlerin onların lehine olmasını ummak olduğunu söyledi.

Horner, bu mücadeledeki "bilinmezlere" nasıl hazırlandıkları sorusuna, "Her Pazar dua ederek yarışa çıkıyoruz ve neler olduğunu göreceğiz."

"Simülasyonu, ödevlerimizi yapacağız ve elimizden gelen en iyi işi çıkaracağız."

"Pistler için olabildiğince çok araştırma yapacağız ve buna göre hareket edeceğiz. Her yarışı birer birer ele almalıyız."

"Mercedes'in güçlü olduğu pistlerdeki puanlarımızı maksimum seviyede tuttuk. En azından üç pistte böyleydi, bu da olumlu bir durum." dedi.

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, and the Red Bull team gather for the podium ceremony

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images