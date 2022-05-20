Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Bottas: "Cuma günlerimiz sorunlu geçiyor" Sonraki / Leclerc: "Yarış temposu ve lastik aşınmasını geliştirmeliyiz"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Horner: "Red Bull çalışanları Aston Martin'e geçtikten sonra kopya tartışmasının yaşanması bir tesadüf değil"

Christian Horner, Aston Martin'in Red Bull çalışanlarını almasınan bu yana araç güncellemeleriyle benzer bir konsepte geçmesinin bir "tesadüf" olmadığına inanıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Horner: "Red Bull çalışanları Aston Martin'e geçtikten sonra kopya tartışmasının yaşanması bir tesadüf değil"
Haberi dinle

Aston Martin, İspanya Grand Prix'si öncesi bir dizi güncellemeler yaptı ve cuma günü piste Red Bull'un RB18 aracına benzer bir tasarım konseptiyle çıktı.

FIA, rutin kontrollerinin bir parçası olarak benzerlikleri fark ettiğini ve konuyu araştırdığını ancak Aston Martin'in güncellemeleri tasarlarken doğru süreçleri izlediğini ve bu nedenle kurallara uyduğunu açıkladı.

Fakat Red Bull, cevap olarak fikri mülkiyetin transferinin "ciddi bir kural ihlali" olacağını belirttiği bir açıklama yayınladı.

Eski aerodinami şefi dahil olmak üzere bazı Red Bull çalışanları son aylarda Aston Martin'e geçmişti. Fallows, resmi olarak 2 Nisan'da Aston Martin'in teknik direktörü olarak çalışmaya başladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sky Sports'a şunları söyledi: "Günün sonunda taklit edilmek övgülerin en büyüğü."

"Kış arasında ve sezonun başında Red Bull'dan Aston Martin'e geçen bazı çalışanların olması bir tesadüf değil."

"Bu, hafta başında FIA tarafından 'sizinkine çok benzeyen bir aracımız var, nereye gittiklerini görmek için sizden ayrılan çalışanların bir listesini alabilir miyiz?' dendiği zaman dikkatimizi çekti."

"Şimdi izin verilen şey şu: çalışanlar ihbar süresinden sonra bir takımdan başka bir takıma geçebiliyor. Kafalarında götürdükleri şeyler ile adil bir oyun oynanıyor. Bu, onların bilgisi."

"Adil olmayan, kesinlikle kabul edilemeyen ve bizim de kabul etmeyeceğimiz şey ise herhangi bir fikri mülkiyetin transferi." 

FIA, 2020'deki "Pembe Mercedes" tartışmalarının ardından araçların ters mühendisliğini kapsayan kurallara kısıtlama getirmişti.

Fakat Horner, Aston Martin güncellemelerinin aynı şekilde tasarlanamayacağını çünkü "RB18'in görüntüsünün bir ay öncesine kadar açıklanmadığını", yani "çalışmaların çok daha önce başladığını" söyledi.

Horner, Red Bull'un herhangi bir fikri mülkiyetin transfer edildiğine dair bir kanıtı olup olmadığını paylaşmadı ancak takımın, yazılımlarını inceleyerek bunu araştırdığını söyledi.

"Kendi yazılım korumamız var, hangi yazılıma bakıldığını ve bu yazılımın nerede kontrol edildiğini tam olarak biliyoruz."

"Fakat bunun FIA'nın işi olduğunu düşünüyorum çünkü onların erişimi var ve biz, fikri mülkiyetin transferi olmadığından emin olunması için onlara güveniyoruz. Yani bunu denetlemek onların işi."

Horner, “emsal oluşturulması" açısından kurallara uyulduğundan emin olmanın FIA'ya bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Horner, "Aston Martin bizi yenmeye başlamadığı sürece bizim için en büyük problem bu değil."

"Fakat orta gruptaki takımlar üzerinde etkisi olabilir."

"En büyük sorun, fikri mülkiyetimizin korunması ve suistimal edilmemiş olması." dedi.

Ayrıca Okuyun:
paylaşım
yorumlar
Bottas: "Cuma günlerimiz sorunlu geçiyor"
Önceki haber

Bottas: "Cuma günlerimiz sorunlu geçiyor"
Sonraki haber

Leclerc: "Yarış temposu ve lastik aşınmasını geliştirmeliyiz"

Leclerc: "Yarış temposu ve lastik aşınmasını geliştirmeliyiz"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Aston Martin, Red Bull'un suçlamalarını reddetti İspanya GP
Formula 1

Aston Martin, Red Bull'un suçlamalarını reddetti

F1 kuralları, Aston Martin'in Red Bull'u klonlaması hakkında ne diyor? İspanya GP
Formula 1

F1 kuralları, Aston Martin'in Red Bull'u klonlaması hakkında ne diyor?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Red Bull, Aston Martin'in RB18'le benzerliği konusunda endişeli İspanya GP
Formula 1

Red Bull, Aston Martin'in RB18'le benzerliği konusunda endişeli

Aston Martin'in Red Bull ile benzerliğini araştıran FIA, herhangi bir ihlal bulamadı İspanya GP
Formula 1

Aston Martin'in Red Bull ile benzerliğini araştıran FIA, herhangi bir ihlal bulamadı

Vettel: "Güncellemeler bir anda büyük bir fark yaratmayacak" İspanya GP
Formula 1

Vettel: "Güncellemeler bir anda büyük bir fark yaratmayacak"

Son Haberler

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.