Horner: "Red Bull çalışanları Aston Martin'e geçtikten sonra kopya tartışmasının yaşanması bir tesadüf değil"

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Aston Martin, İspanya Grand Prix'si öncesi bir dizi güncellemeler yaptı ve cuma günü piste Red Bull'un RB18 aracına benzer bir tasarım konseptiyle çıktı.

FIA, rutin kontrollerinin bir parçası olarak benzerlikleri fark ettiğini ve konuyu araştırdığını ancak Aston Martin'in güncellemeleri tasarlarken doğru süreçleri izlediğini ve bu nedenle kurallara uyduğunu açıkladı.

Fakat Red Bull, cevap olarak fikri mülkiyetin transferinin "ciddi bir kural ihlali" olacağını belirttiği bir açıklama yayınladı.

Eski aerodinami şefi dahil olmak üzere bazı Red Bull çalışanları son aylarda Aston Martin'e geçmişti. Fallows, resmi olarak 2 Nisan'da Aston Martin'in teknik direktörü olarak çalışmaya başladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sky Sports'a şunları söyledi: "Günün sonunda taklit edilmek övgülerin en büyüğü."

"Kış arasında ve sezonun başında Red Bull'dan Aston Martin'e geçen bazı çalışanların olması bir tesadüf değil."

"Bu, hafta başında FIA tarafından 'sizinkine çok benzeyen bir aracımız var, nereye gittiklerini görmek için sizden ayrılan çalışanların bir listesini alabilir miyiz?' dendiği zaman dikkatimizi çekti."

"Şimdi izin verilen şey şu: çalışanlar ihbar süresinden sonra bir takımdan başka bir takıma geçebiliyor. Kafalarında götürdükleri şeyler ile adil bir oyun oynanıyor. Bu, onların bilgisi."

"Adil olmayan, kesinlikle kabul edilemeyen ve bizim de kabul etmeyeceğimiz şey ise herhangi bir fikri mülkiyetin transferi."

FIA, 2020'deki "Pembe Mercedes" tartışmalarının ardından araçların ters mühendisliğini kapsayan kurallara kısıtlama getirmişti.

Fakat Horner, Aston Martin güncellemelerinin aynı şekilde tasarlanamayacağını çünkü "RB18'in görüntüsünün bir ay öncesine kadar açıklanmadığını", yani "çalışmaların çok daha önce başladığını" söyledi.

Horner, Red Bull'un herhangi bir fikri mülkiyetin transfer edildiğine dair bir kanıtı olup olmadığını paylaşmadı ancak takımın, yazılımlarını inceleyerek bunu araştırdığını söyledi.

"Kendi yazılım korumamız var, hangi yazılıma bakıldığını ve bu yazılımın nerede kontrol edildiğini tam olarak biliyoruz."

"Fakat bunun FIA'nın işi olduğunu düşünüyorum çünkü onların erişimi var ve biz, fikri mülkiyetin transferi olmadığından emin olunması için onlara güveniyoruz. Yani bunu denetlemek onların işi."

Horner, “emsal oluşturulması" açısından kurallara uyulduğundan emin olmanın FIA'ya bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Horner, "Aston Martin bizi yenmeye başlamadığı sürece bizim için en büyük problem bu değil."

"Fakat orta gruptaki takımlar üzerinde etkisi olabilir."

"En büyük sorun, fikri mülkiyetimizin korunması ve suistimal edilmemiş olması." dedi.