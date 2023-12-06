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Horner: "Red Bull, bu yıldan öğrendiklerini 2024 aracına uygulamalı"

Red Bull takım patronu Christian Horner, RB19'dan övgüyle bahsetti ancak 2024'te başarının garanti olmadığını vurguladı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull 2023 sezonunda gerçekleştirilen 22 yarışın 21'ini kazandı ve Formula 1 tarihine geçecek bir performans sergiledi.

Fakat takımın durmak gibi bir niyeti yok; Christian Horner 2024 aracında büyük bir adım atmayı hedeflediklerini açıkladı.

Horner şöyle konuştu: "RB19 gerçekten Formula 1 tarihine geçen çok özel bir otomobil oldu."

"Bu yıl 22 yarışın 21'ini kazandık fakat Singapur'u da kazanabilirdik. Yani hâlâ yapacak işler var!"

"Olağanüstü bir yıl oldu ve bunun için perde arkasında çalışan herkese çok teşekkür etmemiz gerekiyor."

"Her zaman en iyisini yapmaya bir şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz çünkü başarılarımızın en çok rakiplerimizi motive ettiğini ve daha güçlü şekilde dönmek istediklerini biliyoruz."

"Formula 1'de hiçbir şey yerinde durmuyor, her şey çok hızlı değişiyor. Aracımızı geliştirmeyi bırakır bırakmaz rakiplerimizin bizi yakalamaya başladığını görebilirsiniz."

"Umarım bu araçtan öğrendiğimiz tüm bilgileri gelecek yılın şasisi olan RB20'ye uygulayabilir ve her iki şampiyonluğu da yeniden kazanabiliriz."

"Birçok açıdan hâlâ eski tarz bir yarış takımıyız, mümkün olduğunca sınırları zorluyoruz, kendimizi aşmaya çalışıyoruz. Ayrıca böylesine rekabetçi ve dayanıklı bir motor üreten Honda mühendislerinin önemli rolünü de vurgulamalıyım."

"Başarı pek çok faktörden oluşur, ancak en önemlisi ekibinizi karakterize eden kazanma arzusu ve mücadele ruhudur."

"Bu tür sonuçlara ulaşmayı mümkün kılan da budur."

Christian Horner OBE and wife, Geri on the red carpet

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Christian Horner OBE and wife, Geri on the red carpet

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