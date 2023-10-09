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Horner: "Red Bull artık rakipleriyle 'eşdeğer' bir sürücü kadrosuna sahip değil"

Christian Horner, Sergio Perez'in formunun düşmesiyle Red Bull'un artık Mercedes, Ferrari ve McLaren gibi bir çift sürücü kadrosuna sahip olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, hold a Press Conference

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, Katar'da rahat bir galibiyet elde etmeyi başarırken, Sergio Perez pit yolundan başladığı yarış üç ayrı zaman cezasıyla ancak 10. bitirebildi.

Perez'in durumu her hafta sonu daha kötüye gidiyor ve rakip takımlar Red Bull ile arayı kapatmaya başladığı için, bu durum Avusturyalı ekibin başını ağrıtmaya başladı.

Red Bull takım patronu Horner, Meksikalı sürücünün Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Brezilya GP'de eski formunu yakalaması gerektiğini söyledi.

Ancak şimdilik, Red Bull'un sezonun başına kıyasla artık rakipleriyle eşdeğer bir sürücü kadrosu olmadığını belirtti.

Horner, "Sahip olduğumuz araçla, bu baskıyı muhtemelen kendi üzerinde kuruyor."

"Bizim için en önemli şey iki şampiyonayı da kazanmak, ki bunu başardık."

"Bundan sonraki en iyi şey ise sürücülerinizin şampiyonada ve ikinci olması."

"Mercedes'in, McLaren'ın ve Ferrari'nin yakın bir sürücü kadrosu olduğunu görebilirsiniz."

"Sanırım sezon başında biz de buna sahiptik. Fakat sezon ilerledikçe durum değişti."

"Checo'yu en iyi forumuna  geri getirmemiz gerekiyor." dedi.

 

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, bir psikoloji koçuyla çalışıyor olmasına rağmen, Perez'i şu anda geride tutan şeyin fiziksel değil zihinsel tutumu olduğuna inanıyor.

Gelecek yıla pek de iyi olmayan bir sürücü kadrosuyla girmekten endişe duyup duymadığı sorusuna Horner, "Hayal kırıklığı yaratan şey Checo'nun neler yapabileceğini biliyor olmamız."

"Geçen yıl ve bu yıl takımlar şampiyonluğuna önemli bir katkıda bulunduğunu biliyoruz."

"Şimdi ise çaresizce onun bu formu bulmasını istiyoruz; takım olarak ona ihtiyacımız var."

"Büyük bir farkı göze alamayız çünkü beklediğiniz gibi gelecek yıl grid birbirine yakınlaşmaya devam ederse, her iki pilotun da performansının zirvesinde olmasına ihtiyacımız var." cevabını verdi.

Horner, Red Bull'un Perez'e yardımcı olmak için "elinden gelen her şeyi yapacağını" açıkça ifade etti.

Fakat Perez böyle performans göstermeye devam ederse, geleceği ciddi bir tartışma konusu olacak.

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