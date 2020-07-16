Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"

Sezonun ilk yarışında Lewis Hamilton'la yaşadığı temas nedeniyle gündeme gelen Albon, ikinci yarışta takım arkadaşı Max Verstappen'in çok gerisinde kaldı.

Horner, Albon'un kısa sürede Red Bull'da yarışmaya başlamasının kolay bir görev olmadığını, deneyimine göre iyi iş çıkardığını söyledi.

Aston Martin'in Instagram sohbetinde konuşan Horner, "Alex hâlâ çok genç. Yani bizimle henüz 11. yarışında. Ve gerçek şu ki Lewis Hamilton'la mücadele ediyor. Bu harika bir şey. Lewis'in o noktada kendisiyle mücadele etmeyi beklemediğini düşünüyorum."

"Takım arkadaşının Max olması nedeniyle ekstra bir baskı var. Bu konuyu inanılmaz derecede iyi idare ediyor. O gerçekten parlak bir çocuk. Yarışlarını düşünüyor."

"Bunun üzerinde çalışıyor. Bu yüzden onunla alakalı sabırlı olmalıyız. Onu kucaklamalı ve ihtiyacı olan desteği ona verdiğimizi hissettirmeliyiz." dedi.

Horner, Albon'un Steiermark GP'deki ilk bölümde lastik sorunu yaşadığını söyledi.

Horner, "Yumuşak lastiklerle ilk sürüşünde, sağ ön lastiğinde kabarcıklanma olması konusunda endişeliydik. Bu yüzden pit stoplara kadar ona hedef tur zamanı belirleyerek performansını kontrollü götürmesini istedik."

"Bu yüzden öndeki araçlara göre ciddi performans eksikliği oldu ancak orta lastiklere geçer geçmez, performansı yeniden iyileşti."

"Analizlere bakarsanız Alex, Max'i kovalayan Bottas ile 0.1 sn aralığında turlar atıyordu. Aynı zamanda yarışın sonunda çok hızlı olan Sergio Perez'e karşı savunurken çok iyi iş çıkardı." dedi.

Horner ayrıca, ilk yarıştaki olayda Albon'un biraz daha sabırlı olup atağı daha sonra yapabileceğini söyledi.

Horner, "Alex, lastiğinin sıcaklığı ile avantajlı olacağını hissetti. Lastikleri tam olarak ısınmışken, erkenden atak yapması gerektiğini düşündü."

"4. viraj öncesinde iyi bir hava koridoru yakaladı ve sol tarafa geçti. O noktada muhtemelen geçiş yapmayı düşünmüyordu. Ancak Lewis'in o kadar erken fren yapmasına şaşırmış olmalı. O esnada Lewis'in lastikleri ısınmamıştı."

"Sonrasında frenleri bıraktı ve dışarıdan hızını korudu. Sahip olduğu yol tutuşu ile dışarıdaki yerini koruyabildiğini söyledi."

"Viraj çıkışına geldiği noktada, işini tamamladığını düşündü. Orada F2'de, F3'te, yarışta ve hafta sonu boyunca birçok benzer atak gördük. Bu işi aceleyle bitirmek istedi."

"Daha sabırlı olabilir miydi? Muhtemelen evet. Ancak ona dokunan kesinlikle Lewis'ti ve bunun için ceza aldı. Ancak ne yazık ki bu olayın sonucunda çakıl alana çıkan Alex oldu." dedi.

Horner son olarak, Ferrari ile yollarını ayıracak olan eski pilotları Sebastian Vettel'le ilgilenmediklerini yineledi.

Horner, "Onun bu sene pilot pazarında olmasını beklemiyorduk. Mevcut pilotlarımızla devam edeceğiz. Onu takıma getirmemiz imkansız. Bu yüzden gelecek sene için fırsatları kısıtlı."

"Ancak tabii ki onunla her zaman görüşeceğiz. Onunla çok fazla şey başardığımız için iyi ilişkilere sahibiz. Ancak bazen ilişkilerde geri adım atmazsınız. Her zaman ileriye bakarsınız."

"Dediğim gibi, biz pilotlarımıza adanmış durumdayız. Max, formunun zirvesinde. Alex, daha genç ve gittikçe iyileşiyor. Bu iki pilot arasındaki dinamikler çok iyi. Şu anda elimizdekilerle devam etmek yerine bu dinamiği bozmak takıma zarar verici olabilir." dedi.