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Formula 1 Çin GP

Horner: "Red Bull 2026 motor projesinde hedefine ulaştı"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Milton Keynes'deki çalışmalar devam ederken Formula 1 takımının 2026 motor projesinin şu ana kadar belirlediği "hedeflere ulaştığını" söyledi.

Burak Yasul
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

John Toscano / Motorsport Images

Red Bull Powertrains, F1'in 2026'daki yeni yönetmelikler döneminde mevcut dünya şampiyonu takıma güç verecek motor üzerinde Ford ile birlikte çalışacak.

Yeni turbo-hibrit tasarımının performansını değerlendirmek için şimdiden dynolar üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor.

Red Bull'un projesinde ne kadar ilerleme kaydettiği konusunda çeşitli söylentiler olsa da Horner her şeyin yolunda gittiği konusunda ısrarcı konuşuyor.

Motorsport.com'a işlerin ne durumda olduğu hakkında konuşan Horner, "Motor konusunda, yepyeni bir güç ünitesi üreticisi olarak agresif bir eğrimiz var. Ancak ekip bu zorluğun üstesinden geliyor."

"Tesislerimiz, hem test ve geliştirme açısından dynolar, teçhizat odaları vb. hem de üretim kapasitesi açısından eksiksiz."

"Ancak motor dünyasında iki yıl çok kısa bir süre. Yükselen bir öğrenme eğrimiz var. Şu an bu eğrinin olmayı beklediğimiz yerindeyiz." dedi.

Red Bull diğer üreticilerde kaydedilen ilerlemeyi bilmese de Horner, 2026'ya kadar olan yol haritasında ulaşılması gerektiğini düşündüğü bazı performans seviyeleri belirlediğini ve şu ana kadar bunların karşılandığını söylüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Kan Namekawa

Horner, "Kendimize koyduğumuz hedefleri tutturuyoruz. Şimdi, bu hedeflerin rakiplerimizle nasıl kıyaslanacağını bilmek her zaman zordur. Ancak perde arkasında harcanan çaba çok büyük. 2026 başlayana kadar bu tam anlamıyla zamana karşı bir yarış olacak." dedi.

Red Bull'un 2026 güç ünitesinin performansına ilişkin belirsizlik, bu yılın başlarında Max Verstappen'in takımdaki uzun vadeli geleceğini sorgulamasına yol açan bir faktör olabileceğine dair spekülasyonlara neden oldu.

Ancak, üç kez dünya şampiyonu olan pilot, motorun pistte ilk kez çalışmasından bu kadar uzakta durumların nasıl göründüğü konusunda endişelenmek için çok erken olduğu konusunda ısrar etti.

Spekülasyonlarda bahsedilen motorun yavaş olabileceği korkusuyla ilgili Verstappen, "Eğer bir şey hakkında spekülasyon yaparsam... Yarın hâlâ hayatta olursam bu konu hakkında endişelenebilirim, değil mi? O yüzden bu konuda çok fazla endişelenmiyorum."

"Tabii ki bu konuda Christian ve orada çalışan insanlarla yakın temas halindeyim. Herkes canla başla çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda panik yapmaya gerek yok. Hâlâ 2026'da değiliz."

"Bunun çok büyük bir görev olduğunu biliyoruz, bunu hafife almıyoruz. Elbette, bu kadar çok köklü motor üreticisi varken, onları yenmenin kolay olacağını da düşünmüyoruz."

"Ancak proje üzerinde çalışan çok sayıda iyi çalışanımız var ve bu konuda çok heyecanlıyız. Nerede olacağımızı elbette zaman gösterecek." dedi.

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