Horner: "Yaptığımızdan daha iyisini yapmak imkansız"

Red Bull, Japonya'da Takımlar Şampiyonluğu'nu elde ederek Milton Keynes takımının bu yıl istikrarlı bir şekilde yeniden yazdığı serinin rekorlar kitabına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Takım patronu Horner, Singapur'da üst üste yarış kazanma serisini kaybetmenin kaçınılmaz olduğunu kabul etti.

Horner, elde ettikleri başarıyı mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmek için 'sınırları zorlamaya' devam etmeleri gerektiğini, çünkü bunun tekrarlanmasının zor olacağını söylüyor.

"Bence bu, takım için altın bir sezon."

"Yaptığımızdan daha iyisini yapmak bence imkansız. Bence iyi bir dalga yakaladık ve bu dalgayı uzun süre boyunca elimizde tutmak istiyoruz."

"Ancak Formula 1'de her şey çok hızlı değişiyor. Takımların ne kadar hızlı yükseldiğini ve düştüğünü görüyorsunuz. Ayrıca Singapur rehavete kapılmamamız ve sınırları zorlamaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pit lane Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Horner ayrıca, Max Verstappen'in ellerinde tüm hız aralıklarında zirveye oturan böylesine baskın bir RB19 üreten ekip üyelerine de övgülerini sundu.

Horner, "Geçen yıl bizim için çok güçlü bir yıldı."

"Bu ivmeyi korumak, yaşadığımız zorluklarla başa çıkmak, pilotların ve özellikle Max'in bu kadar iyi kullanabildiği rekabetçi bir araç üretmek için yorulmadan çalışan ekipteki tüm kadın ve erkekleri kutluyorum." dedi.

Horner, en hızlı ikinci takım statüsünün sürekli el değiştirmesi nedeniyle rakip takımların istikrarsız olmasının Red Bull'un sonuçlarına yardımcı olduğunu kabul ediyor.

Bunun yerine Red Bull, F1'in aerodinamik test kısıtlamaları ve 2021 bütçe sınırını aşma cezasına rağmen tutarlı olmaya devam etti ve bu da takımı gelişiminde daha verimli olmaya sevk etti.

Horner, "Grid bizim arkamızda hareket ediyor. Bir hafta McLaren, ertesi hafta Ferrari, bir sonraki hafta Mercedes arkamızda oluyor."

"Gridin ön tarafında %90 oranında istikrarlıydık ve araç üzerinde yaptığımız geliştirme miktarı oldukça sınırlıydı."

"Düzenlemeler sabit, bu nedenle geçen yılla büyük ölçüde aynı şasiye ve vites kutusuna sahibiz, bu araca çok fazla şey taşıdık."

"Ekip, aracı verimli bir şekilde geliştirmek ve ağırlığı azaltmak ve sahip olduğumuz çeşitli pistlerde bu tür bir performansı sürdürmek konusunda harika bir iş çıkardı." dedi.