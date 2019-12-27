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Formula 1 / Son dakika

Horner: “Red Bull, 2013'ten sonraki en iyi durumunda"

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Horner: “Red Bull, 2013'ten sonraki en iyi durumunda"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Ara 2019 16:55

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2020 sezonunu güven içerisinde bekliyor.

Red Bull, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk yakalamayı başardı ancak 2014'teki turbo motorların gelmesiyle birlikte geriye düştü.

Avusturyalı ekip iyi bir şasiye sahip olsa da, geride kalan yıllarda Mercedes ya da Ferrari kadar iyi bir motora sahip değildi.

Bu yıl Honda'ya geçen Red Bull, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Red Bull patronu Christian Horner, yakaladıkları ivmeyle birlikte geleceğe umutla bakıyor.

"Ön kanat ve lastik kural değişiklikleri, bizi rakiplerimizden daha fazla etkiledi ancak güç açısından geliştik. Avusturya'dan itibaren kurallardan en iyi şekilde faydalanmaya başladık ve yılın ikinci yarısında hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında üçüncü olmak adına çok rekabetçi olduk."

"Sezon boyunca pek çok pistte iyi bir aracımız vardı ve Honda ile ilerleme kaydettiğimiz gibi, yakıt partnerimiz Exxon Mobil'le de iyi bir iş birliği kurduk."

"2013 yılından sonra getirilen kural değişikliklerinden bu yana ilk kez bu kadar iyiydik. Son yıllara kıyasla çok iyi bir pozisyondayız."

"Red Bull'un gençlere yatırım yapma felsefesi, işin tüm alanlarında genç yetenekler ortaya çıkarmamızı sağlıyor ve bunun da karşılığını almaya başlıyoruz."

"Gelecek yıla rekabetçi şekilde başlamalıyız. Şu noktada Mercedes, baz alınan takım olmaya devam ediyor ve onlarla mücadele etmek için ilk yarıştan itibaren zorlamaya çalışmalıyız. Takım şu an çok odaklı durumda ve şimdi bundan faydalanmalıyız. Yakaladığımız bu momentumu sürdürmeliyiz."

Horner, Max Verstappen'den de övgüyle bahsetti.

Horner, "Şu anda şampiyonluk için mücadele etmekten daha fazlasını yapabileceği bir pozisyonda ve ona bunu yapabileceği bir araç vermeliyiz. Bunu yapabilirsek Lewis, Mercedes ve Ferrari ile savaşabileceğine eminim. Yakaladığım form harikaydı ve şu anda Formula 1'in en formda sürücüsü olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Casper Bekking

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