Horner: "RB20'yi fazla karmaşık hale getirdik"

Horner'ın ifadesiyle, RB20'nin önü ve arkası arasında bir 'kopukluk' mevcut ve aracı dengelemek giderek zorlaşıyor.

Ayrıca rüzgar tüneli ve pist performansı arasındaki korelasyon eksikliği takımı geliştirme konusunda çıkmaza sürüklüyor.

Horner bu konuda, "Araçta bir denge sorunu var ve bu da pilotlarımızı viraj girişlerinde zor duruma sokuyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Aracın arka tarafı ve ön tarafı uyumsuzluk içinde, bu sebeple viraj girişleri önden kayma ile sonuçlanıyor ve uzun vadede lastik bozulması daha da artıyor."

"McLaren'a bakarsanız, onların aracı neredeyse geçen yılki aracın bir evrimi gibi. Bizim aracımızdan çok daha basit bir araç."

"Ancak biz RB20'yi fazla karmaşık bir hale getirdik ve tıpkı onlar gibi bazı şeyleri basitleştirmemiz gerekiyor." şeklinde yorum yaptı.