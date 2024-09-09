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Formula 1

Horner: "RB20'yi fazla karmaşık hale getirdik"

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın rekabet gücünü yeniden kazanabilmesi için araçta 'bazı şeylerin basitleştirilmesi' gerektiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, inspects a nose section

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, inspects a nose section

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Horner'ın ifadesiyle, RB20'nin önü ve arkası arasında bir 'kopukluk' mevcut ve aracı dengelemek giderek zorlaşıyor.

Ayrıca rüzgar tüneli ve pist performansı arasındaki korelasyon eksikliği takımı geliştirme konusunda çıkmaza sürüklüyor.

Horner bu konuda, "Araçta bir denge sorunu var ve bu da pilotlarımızı viraj girişlerinde zor duruma sokuyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Aracın arka tarafı ve ön tarafı uyumsuzluk içinde, bu sebeple viraj girişleri önden kayma ile sonuçlanıyor ve uzun vadede lastik bozulması daha da artıyor."

"McLaren'a bakarsanız, onların aracı neredeyse geçen yılki aracın bir evrimi gibi. Bizim aracımızdan çok daha basit bir araç."

"Ancak biz RB20'yi fazla karmaşık bir hale getirdik ve tıpkı onlar gibi bazı şeyleri basitleştirmemiz gerekiyor." şeklinde yorum yaptı.

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