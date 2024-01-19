Horner: "RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var"
Christian Horner, PlanetF1.com'a verdiği özel bir röportajda Red Bull RB20'nin geliştirilmesinin nasıl gittiğini anlattı.
2024 sezonu için tüm gözler, 22 yarışta elde ettiği 21 zaferle Red Bull'un RB20 aracı üzerinde olacak.
Sezon öncesinde PlanetF1.com ile özel bir röportaj gerçekleştiren Red Bull takım patronu Christian Horner, RB20'nin gelişiminin nasıl gittiğine değindi ve aracın lansmanı öncesinde her şeyin yolunda gittiğini doğruladı.
Horner, RB20 ile ilgili her şeyin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı sorulduğunda, "Sanırım olabildiği kadarıyla, evet."
"Bugünlerde çok fazla sezon öncesi test yapmıyoruz, odaklanmamız ve halletmemiz gereken çok şey var. Ancak fabrikada önümüzdeki sezon için planlama aşaması yılın her zaman yoğun bir zamanıdır." yanıtını verdi.
Horner, perde arkasında herhangi bir engel ya da aksaklık olup olmadığı konusunda ise şunları söyledi: "Yol boyunca her zaman zorluklar vardır ama eğer sınırda değilseniz, yeterince çaba göstermiyorsunuz demektir."
Red Bull simülatör pilotu Jake Dennis geçtiğimiz günlerde RB20'nin simülatörde kendisini etkilediğini açıkladı ve İngiliz Mirror gazetesine şunları söyledi: "Red Bull'da yine son derece hızlı bir aracımız var."
"Ferrari ya da Mercedes gibi biri bir gecede [tur başına] bir saniye bulmayı başaramazsa yeniden şampiyon olmamızı bekliyorum. Bence Formula 1'de oldukça sıkıcı bir sezon olacak ve muhtemelen Max domine edecek."
Ancak Horner, simülasyon verileri konusunda aynı heyecanı paylaşıp paylaşmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.
"[Simülasyon sürücüleri] bunun devrim değil evrim olduğunu söylüyorlar - ancak bu bir simülatör ve sanal bir dünya."
"Elbette pist ve simülatör arasında bir korelasyon olmasını istersiniz ki bu da son birkaç yıldır makul bir düzeyde seyrediyor."
"Umarım ilerleme kaydediyoruzdur. Ancak kronometre asla yalan söylemez ve bunu ancak piste çıktığımızda göreceğiz."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
"Bunu sadece zaman gösterecek, yani RB19 Formula 1 tarihindeki en başarılı araç, bu yüzden RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var."
"Ancak bu işte her zaman öğrendiğiniz şeyler vardır."
"RB19'da hâlâ geliştirebileceğimiz unsurlar vardı ve ekip kış boyunca tasarım aşamasında bunları ele almak için çok çalışıyor."
Red Bull'un yeni araçla ne kadar zaman kazandığı sorulduğunda ise Horner, "Bence bunu ölçmek imkansız."
"Piste çıktığımızda göreceğiz. Birisi bir sıçrama yaptıysa ve siz 0.3 saniye gerideyseniz bunun hiçbir anlamı yok. Yılın bu zamanında her şey özneldir."
"Eminim ki herkes bu yıl bizi geçmeye odaklanmıştır, neden odaklanmasınlar ki? Ama biz sadece kendimize odaklanabiliriz, rekor sayıda mevcut etkinlik ve yarışla büyük bir yıla hazırlandığımız için fabrika şu anda çok meşgul." yanıtını verdi.
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