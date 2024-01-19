Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Horner: "RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var"

Christian Horner, PlanetF1.com'a verdiği özel bir röportajda Red Bull RB20'nin geliştirilmesinin nasıl gittiğini anlattı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Güncelleme
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

2024 sezonu için tüm gözler, 22 yarışta elde ettiği 21 zaferle Red Bull'un RB20 aracı üzerinde olacak. 

Sezon öncesinde PlanetF1.com ile özel bir röportaj gerçekleştiren Red Bull takım patronu Christian Horner, RB20'nin gelişiminin nasıl gittiğine değindi ve aracın lansmanı öncesinde her şeyin yolunda gittiğini doğruladı.

Horner, RB20 ile ilgili her şeyin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı sorulduğunda, "Sanırım olabildiği kadarıyla, evet." 

"Bugünlerde çok fazla sezon öncesi test yapmıyoruz, odaklanmamız ve halletmemiz gereken çok şey var. Ancak fabrikada önümüzdeki sezon için planlama aşaması yılın her zaman yoğun bir zamanıdır." yanıtını verdi.

Horner, perde arkasında herhangi bir engel ya da aksaklık olup olmadığı konusunda ise şunları söyledi: "Yol boyunca her zaman zorluklar vardır ama eğer sınırda değilseniz, yeterince çaba göstermiyorsunuz demektir."

İlginizi Çekebilir:

Red Bull simülatör pilotu Jake Dennis geçtiğimiz günlerde RB20'nin simülatörde kendisini etkilediğini açıkladı ve İngiliz Mirror gazetesine şunları söyledi: "Red Bull'da yine son derece hızlı bir aracımız var."

"Ferrari ya da Mercedes gibi biri bir gecede [tur başına] bir saniye bulmayı başaramazsa yeniden şampiyon olmamızı bekliyorum. Bence Formula 1'de oldukça sıkıcı bir sezon olacak ve muhtemelen Max domine edecek."

Ancak Horner, simülasyon verileri konusunda aynı heyecanı paylaşıp paylaşmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

"[Simülasyon sürücüleri] bunun devrim değil evrim olduğunu söylüyorlar - ancak bu bir simülatör ve sanal bir dünya."

"Elbette pist ve simülatör arasında bir korelasyon olmasını istersiniz ki bu da son birkaç yıldır makul bir düzeyde seyrediyor."

"Umarım ilerleme kaydediyoruzdur. Ancak kronometre asla yalan söylemez ve bunu ancak piste çıktığımızda göreceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Bunu sadece zaman gösterecek, yani RB19 Formula 1 tarihindeki en başarılı araç, bu yüzden RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var." 

"Ancak bu işte her zaman öğrendiğiniz şeyler vardır."

"RB19'da hâlâ geliştirebileceğimiz unsurlar vardı ve ekip kış boyunca tasarım aşamasında bunları ele almak için çok çalışıyor."

Red Bull'un yeni araçla ne kadar zaman kazandığı sorulduğunda ise Horner, "Bence bunu ölçmek imkansız."

"Piste çıktığımızda göreceğiz. Birisi bir sıçrama yaptıysa ve siz 0.3 saniye gerideyseniz bunun hiçbir anlamı yok. Yılın bu zamanında her şey özneldir."

"Eminim ki herkes bu yıl bizi geçmeye odaklanmıştır, neden odaklanmasınlar ki? Ama biz sadece kendimize odaklanabiliriz, rekor sayıda mevcut etkinlik ve yarışla büyük bir yıla hazırlandığımız için fabrika şu anda çok meşgul." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber AlphaTauri'nin sosyal medya sızıntısı 'Racing Bulls' dışı bir isme işaret etti
Sonraki haber Ralf: "Verstappen'e meydan okuyacak kişi Norris olabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"

Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"

Formula 1

Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek" Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"

Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor

Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor

Formula 1

Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor

Ralf: "Verstappen'e meydan okuyacak kişi Norris olabilir"

Ralf: "Verstappen'e meydan okuyacak kişi Norris olabilir"

Formula 1

Ralf: "Verstappen'e meydan okuyacak kişi Norris olabilir" Ralf: "Verstappen'e meydan okuyacak kişi Norris olabilir"

Son Haberler

Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"

Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"

F1 Formula 1

Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek" Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"

F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne?

F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne?

F1 Formula 1

F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne? F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne?

AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek

AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek

F1 Formula 1

AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek

Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor

Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor

F1 Formula 1

Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol