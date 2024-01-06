Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Red Bull 2023'te her iki şampiyonluğa da ulaşırken mükemmel bir sezondan bir galibiyet eksikti.

Ancak takım patronu ve CEO'su Horner'a göre bunu tekrarlama ihtimali düşük.

Horner, 2023'ün sonlarına doğru yaptığı konuşmada sadece Pilotlar Şampiyonu Max Verstappen'i değil tüm takımı övdü ve bunun tekrarlanmasının çok zor bir başarı olduğunu söyledi.

Channel 4'e verdiği demeçte Horner, "En inanılmaz, en muhteşem yıl oldu."

"Max sansasyoneldi ama tüm ekibin bir araya gelme şekli de harikaydı. Çok fazla zorluk, farklı pistler, farklı koşullar, hava koşulları vardı ama hepsine yanıt verdik."

"Bu bir peri masalı, bu yılı tekrarlayabileceğimizi hiç sanmıyorum."

"Hiçbirimizin en çılgın rüyalarımızda bile bunun gerçekleşeceğini hayal edebileceğini sanmıyorum. Sanırım bu sezonu sindirmek biraz zaman alacak." dedi.

Ancak Noel döneminin geride kalmasıyla birlikte, Red Bull'un artık odak noktası tamamen 2024 aracı.

Bu noktada Horner, RB19 kadar başarılı bir aracın bile geliştirilebileceğini öne sürdü.

Sky Sports'a konuşan 50 yaşındaki Horner, "Her zaman kendinizi geliştirebilirsiniz, F1'in özünde bu var."

"Her zaman nerede daha iyi olabileceğinize bakarsınız. RB19 ile pek çok kutuyu işaretlemiş olsak da, hâlâ RB20 için geliştirebileceğimiz alanlar mevcut."

"Formula 1 budur. Rekabet böyle bir şey. Bu spor, peşinde koştuğunuz tüm bu marjinal kazanımlardır." dedi.