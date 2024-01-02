Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Horner, RB19'un kopyalanmasını bekliyor: "Taklit en samimi iltifattır"

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2024 gridinde Red Bull RB19'a benzeyen birkaç araç olabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, runs throough a gravel trap

RB19, 2023 yılında elde ettiği 21 zaferle,1988 McLaren MP4/4'ün galibiyet yüzdesini geride bıraktı ve sporun en baskın aracı oldu.

RB19'un 2022'de getirilen mevcut zemin etkisi kurallarının performans tavanına yaklaşmasıyla, diğer takımların yavaş yavaş Avusturyalı ekiple benzer bir gelişim yönünü tercih ettiği görüldü. Fakat 2024'te bu durum daha da artabilir.

PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren Red Bull patronu Christian Horner, bu konuya ve takımın elde ettiği başarıya değindi.

Araçlar Şubat ayında piste çıktığında, çoğunun 2023 RB19'a benzeyeceğini söyleyen Horner, "Taklit en samimi iltifattır."

"Bence Formula 1 bu şekilde işliyor. Bu yüzden gelecek yıl RB19'a benzeyen birkaç araç olacağına eminim." dedi.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Horner, bu yıl diğer takımların bu kadar geride kalmasına şaşırdığını da ekliyor.

"Evet şaşırdık çünkü 2022'de kurallar çok yeniydi. Her şeyin yerine oturması ve farkların kapanmaya başlaması vakit aldı."

"Fakat bu yıl farklı zamanlarda farklı takımlarla yarıştık ve aradaki farklar değişti."

"Yani tutarlı olan tek şey bizim performansımız oldu ve eminim ki gelecek yıl düzenlemeler sabit kaldıkça bu durum değişecek."

"Elbette farklar kapanacaktır ama takımın bu yıl 21 Grand Prix zaferi, altı duble, tüm koşullarda ve tüm farklı pistlerde tutarlı bir şekilde performans göstermesi, arka arkaya elde ettiğimiz zaferlerle kırdığımız tüm bu rekorlar, gerçekten şaşırtıcı."

"Bence çıtayı yükselttik."

"Daha önce hiç ulaşmadığımız iç zirve noktalarına ulaştık. Tüm takım bir grup olarak kolektif şekilde çalışıyor, tüm departmanlar birbirini destekliyor. Yani bu performans tek bir şeyden kaynaklanmıyor."

"Strateji, pit stoplar, aracı geliştirme şeklimiz, aerodinami, aracın mekanik tarafı ve motor gibi her açıdan uyum içerisindeyiz."

"Ve tabii ki sürücüler de üzerlerine düşeni yapıyorlar."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber McLaren: "Piastri bir çaylak gibi durmuyor"
Sonraki haber McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
2024'ün önemli tarihleri: Sezonun kaçırılmayacak yarışları

2024'ün önemli tarihleri: Sezonun kaçırılmayacak yarışları

GENEL
Bahreyn GP

2024'ün önemli tarihleri: Sezonun kaçırılmayacak yarışları 2024'ün önemli tarihleri: Sezonun kaçırılmayacak yarışları

Redding: "Şimdiye kadar Toprak'ın sürüş tarzını kopyalayabilen birini görmedim"

Redding: "Şimdiye kadar Toprak'ın sürüş tarzını kopyalayabilen birini görmedim"

World Superbike

Redding: "Şimdiye kadar Toprak'ın sürüş tarzını kopyalayabilen birini görmedim" Redding: "Şimdiye kadar Toprak'ın sürüş tarzını kopyalayabilen birini görmedim"

Croft: "2023'ün en iyi takım patronu Vowles"

Croft: "2023'ün en iyi takım patronu Vowles"

Formula 1

Croft: "2023'ün en iyi takım patronu Vowles" Croft: "2023'ün en iyi takım patronu Vowles"

Son Haberler

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

F1 Formula 1

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz" Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor

FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor

F1 Formula 1

FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor

Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"

Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"

F1 Formula 1

Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek" Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"

2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler

2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler

F1 Formula 1

2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler 2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol