Horner, RB19'un kopyalanmasını bekliyor: "Taklit en samimi iltifattır"
Red Bull takım patronu Christian Horner, 2024 gridinde Red Bull RB19'a benzeyen birkaç araç olabileceğini düşünüyor.
RB19, 2023 yılında elde ettiği 21 zaferle,1988 McLaren MP4/4'ün galibiyet yüzdesini geride bıraktı ve sporun en baskın aracı oldu.
RB19'un 2022'de getirilen mevcut zemin etkisi kurallarının performans tavanına yaklaşmasıyla, diğer takımların yavaş yavaş Avusturyalı ekiple benzer bir gelişim yönünü tercih ettiği görüldü. Fakat 2024'te bu durum daha da artabilir.
PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren Red Bull patronu Christian Horner, bu konuya ve takımın elde ettiği başarıya değindi.
Araçlar Şubat ayında piste çıktığında, çoğunun 2023 RB19'a benzeyeceğini söyleyen Horner, "Taklit en samimi iltifattır."
"Bence Formula 1 bu şekilde işliyor. Bu yüzden gelecek yıl RB19'a benzeyen birkaç araç olacağına eminim." dedi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Horner, bu yıl diğer takımların bu kadar geride kalmasına şaşırdığını da ekliyor.
"Evet şaşırdık çünkü 2022'de kurallar çok yeniydi. Her şeyin yerine oturması ve farkların kapanmaya başlaması vakit aldı."
"Fakat bu yıl farklı zamanlarda farklı takımlarla yarıştık ve aradaki farklar değişti."
"Yani tutarlı olan tek şey bizim performansımız oldu ve eminim ki gelecek yıl düzenlemeler sabit kaldıkça bu durum değişecek."
"Elbette farklar kapanacaktır ama takımın bu yıl 21 Grand Prix zaferi, altı duble, tüm koşullarda ve tüm farklı pistlerde tutarlı bir şekilde performans göstermesi, arka arkaya elde ettiğimiz zaferlerle kırdığımız tüm bu rekorlar, gerçekten şaşırtıcı."
"Bence çıtayı yükselttik."
"Daha önce hiç ulaşmadığımız iç zirve noktalarına ulaştık. Tüm takım bir grup olarak kolektif şekilde çalışıyor, tüm departmanlar birbirini destekliyor. Yani bu performans tek bir şeyden kaynaklanmıyor."
"Strateji, pit stoplar, aracı geliştirme şeklimiz, aerodinami, aracın mekanik tarafı ve motor gibi her açıdan uyum içerisindeyiz."
"Ve tabii ki sürücüler de üzerlerine düşeni yapıyorlar."
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