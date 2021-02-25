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Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, RB16B ile yaptıkları ilk testte, Bahreyn testi öncesi çeşitli şeyler denediklerini ve ilk günün başarılı geçtiğini dile getirdi.

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Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Red Bull, yeni sezonda mücadele edeceği RB16B aracını ilk kez çarşamba günü Silverstone'da piste çıkardı.

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen test, kurallar gereği sadece 100 kilometre sürdü ve araca dair en ufak bir fotoğraf bile paylaşılmadı.

Aracı hem Max Verstappen hem de tecrübeli takım arkadaşı Sergio Perez sürdü. Ayrıca Verstappen, salı günü Perez'in sürüş yaptığı 2019 RB15'le bir dizi test sürüşü gerçekleştirerek antrenman yaptı.

Testin ardından konuşan takım patronu Christian Horner şöyle dedi: "Yeni bir aracı ilk kez piste çıkarmak ve sürücülerin ilk turlarını attığını görmek her zaman için harikadır."

"Bugün temelde, her şeyi toparlayıp Bahreyn'e göndermeden önce tüm temel bilgilerin iyi seviyede olduğundan emin olmakla ilgiliydi ve bu açıdan günün başarılı geçtiğini söyleyebilirim."

Horner, Albon'un yarış pilotlarına olan desteğini de övdü.

"Alex Albon'un burada Max ile birlikte RB15'i kullanması da güzeldi. Alex, RB16B'nin gelişiminde çok önemli bir rol üstleneceği için tetikte olmalı."

Albon ise şunları ekledi: "Silverstone'a geri dönmek harika ve bir Formula 1 aracı sürdüğünüz her gün, iyi bir gündür! RB15'in direksiyonuna geçmek harika oldu."

"Bugün temelde RB16B'nin karakteristiğini anlamak, Max, Checo ve mühendislerle konuşmak ve onların geri bildirimlerini almakla ilgiliydi. Bu sayede tüm bu bilgileri, aracın gelişimine yardımcı olmak adına çok fazla çalışma yapacağım fabrikaya götürebilirim."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Adrian Newey, the Chief Technical Officer of Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Adrian Newey, the Chief Technical Officer of Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing
2/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing
3/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15
4/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15
5/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15
6/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15
7/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15
8/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15
9/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Editör Kemal Şengül

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