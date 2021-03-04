Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
283 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Teknik analiz: Mercedes W12
Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2021 RB16B'nin 2020 sezonunda kullanılan RB16'nın güncellenmiş hali olduğunu söyledi.

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"

Red Bull, 2021 sezonunda kullanacağı yeni araca dair henüz pist üstü görüntüsü paylaşmasa da, aracı Silverstone'da test etti.

Red Bull takım patronu Christian Horner, çekim gününde sadece sistem kontrolü yaptıklarını dile getirirken, yeni aracın, 2020 aracının güncellenmiş hali olduğunu dile getirdi.

Horner, "Silverstone'da 2019 aracımız RB15 ve yeni aracımız RB16B ile çalıştık. Yeni bir aracın piste çıkmasını ve sürücülerin ilk turları attığını görmek her zaman güzeldir. Hava konusunda da şanslıydık. Pist rüzgarlı ama kuruydu."

"Sergio ilk kez aracımızın direksiyonuna geçti, Max de birkaç tur attı. Her şeyi paketleyip aracı Bahreyn'e göndermeden önce sistemlerin temel işleyişini kontrol etmek gerekiyordu."

"RB16B, geçen yılki aracın güncellenmiş hali. Temelde Abu Dhabi ile aynı şasiyi kullanıyoruz. Ancak ekip geliştirilebileceği her şeyi geliştirdi, bu yüzden aracı ciddi şekilde yeniledik. RB16B ismini taşımasının nedeni bu."

"Silverstone'da, tüm sistemlerin ve yeni Honda motorunun işleyişini test etmek gerekiyordu, ancak bu koşullarda ve böyle bir sıcaklıkta herhangi bir yargıya varmak çok zor. Bu testte kendi açımızdan çok önemli bilgiler aldık."

"Bu sadece bir çekim günü, ancak sürücülerin eski araç ile birkaç tur atması ve bunu RB16B ile karşılaştırması açısından faydalıydı. Onlar için bu, biraz ısınmak ve bu yılki aracı tanımak için harika bir fırsattı."

"Şimdi yeni bir sürücüye sahibiz. Sergio uzun süre aynı takımda yarıştı, bu yüzden yaptığımız işteki pek çok değişikliği fark edecek. Kariyerinde kaç tur tamamlamış olursa olsun, bu deneyim onun için yararlı olacak ve hem yeni mühendislerle hem de mekaniker ekibiyle tanışacak."

"Aynı zamanda brifingleri nasıl yürüttüğümüzü öğrenecek. Perez takıma çabucak alışıyor. Uzun süredir Formula 1'de yarışıyor ve herkes onu biliyor, onunla çalışması çok kolay." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Teknik analiz: Mercedes W12

Önceki haber

Teknik analiz: Mercedes W12
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Mercedes W12

9s
2
Formula 1

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!

14s
3
Formula 1

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

12s
4
Formula 1

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

10s
5
Formula 1

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

13s
Son Haberler
Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"
F1

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"

3dk
Teknik analiz: Mercedes W12
F1

Teknik analiz: Mercedes W12

9s
Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
F1

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

10s
Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
F1

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

10s
Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"
F1

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

11s
Son Videolar
Canlı: Aston Martin F1 lansmanı 37:04
Formula 1
15s

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar 11:32
Formula 1
2 Mar 2021

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı 00:00
Formula 1
2 Mar 2021

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
1 Mar 2021

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması 00:33
Formula 1
1 Mar 2021

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

Vettel, yeni AMR21'le perşembe günü piste çıkacak
Formula 1 / Son dakika

Vettel, yeni AMR21'le perşembe günü piste çıkacak

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: Mercedes W12
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Mercedes W12

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

Aston Martin'in 12 ay süren renk seçme serüveni
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Aston Martin'in 12 ay süren renk seçme serüveni

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"

Son Haberler

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"

Teknik analiz: Mercedes W12
F1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Mercedes W12

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.