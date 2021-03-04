Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"

Red Bull, 2021 sezonunda kullanacağı yeni araca dair henüz pist üstü görüntüsü paylaşmasa da, aracı Silverstone'da test etti.

Red Bull takım patronu Christian Horner, çekim gününde sadece sistem kontrolü yaptıklarını dile getirirken, yeni aracın, 2020 aracının güncellenmiş hali olduğunu dile getirdi.

Horner, "Silverstone'da 2019 aracımız RB15 ve yeni aracımız RB16B ile çalıştık. Yeni bir aracın piste çıkmasını ve sürücülerin ilk turları attığını görmek her zaman güzeldir. Hava konusunda da şanslıydık. Pist rüzgarlı ama kuruydu."

"Sergio ilk kez aracımızın direksiyonuna geçti, Max de birkaç tur attı. Her şeyi paketleyip aracı Bahreyn'e göndermeden önce sistemlerin temel işleyişini kontrol etmek gerekiyordu."

"RB16B, geçen yılki aracın güncellenmiş hali. Temelde Abu Dhabi ile aynı şasiyi kullanıyoruz. Ancak ekip geliştirilebileceği her şeyi geliştirdi, bu yüzden aracı ciddi şekilde yeniledik. RB16B ismini taşımasının nedeni bu."

"Silverstone'da, tüm sistemlerin ve yeni Honda motorunun işleyişini test etmek gerekiyordu, ancak bu koşullarda ve böyle bir sıcaklıkta herhangi bir yargıya varmak çok zor. Bu testte kendi açımızdan çok önemli bilgiler aldık."

"Bu sadece bir çekim günü, ancak sürücülerin eski araç ile birkaç tur atması ve bunu RB16B ile karşılaştırması açısından faydalıydı. Onlar için bu, biraz ısınmak ve bu yılki aracı tanımak için harika bir fırsattı."

"Şimdi yeni bir sürücüye sahibiz. Sergio uzun süre aynı takımda yarıştı, bu yüzden yaptığımız işteki pek çok değişikliği fark edecek. Kariyerinde kaç tur tamamlamış olursa olsun, bu deneyim onun için yararlı olacak ve hem yeni mühendislerle hem de mekaniker ekibiyle tanışacak."

"Aynı zamanda brifingleri nasıl yürüttüğümüzü öğrenecek. Perez takıma çabucak alışıyor. Uzun süredir Formula 1'de yarışıyor ve herkes onu biliyor, onunla çalışması çok kolay." dedi.