Horner: "RB16 ile hem şasi hem de motor tarafında önemli adımlar attık"

Red Bull Racing, 2020 yılında kullanacağı yeni RB16'ya dair ilk görüntüleri çarşamba günü yayınlarken, aynı gün yeni araç Silverstone'da piste çıkarıldı.

Takım son yılların aksine shakedown sürüşünü özel bir renk düzeniyle yapmak yerine 2020 yılında kullanacakları renk düzeniyle yaptı.

Aracın direksiyonuna geçen isim Max Verstappen'di ve günü kendi tabiriyle "olumlu şekilde" tamamladı.

Bu iyimserliği takım patronu Christian Horner da paylaşıyor.

"Honda ile iyi bir sezon geçirdik ve bu ilişki daha da güçlendi. Ayrıca olumlu bir kış geçirdik. Bu aracın perde arkasında ortaya koyulan çalışmaların tümü inanılmaz. Motora ek olarak şasi tarafında da yeni adımlar atmayı başardık."

Red Bull geçen yıl özellikle yeni ön kanat kurallarına adapte olmakta zorlanmıştı ve ayrıca Honda ile ilk yılları olduğu için yeni motorla şasi arasındaki entegrasyon da yeterince iyi değildi.

Horner, "Motor şu anda aracımıza tamamen entegre olmuş durumda ve bunu kesinlikle bir sanat eseri olarak adlandırabiliriz. RB16'yı ilk kez, bu ikonik renk düzeniyle pistte görmek güzeldi."

Ayrıca Alex Albon da piste geldi ve aracı sürmese bile çalışmaları yerinde takip etti.

Albon, "Orada olmak ve hem Max hem de takımdan -ilk ağızdan- geri bildirimler almak önemliydi. Bence tüm sinyaller Barcelona'daki ilk kış testi için iyi görünüyor." dedi.