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Formula 1 Monako GP

Horner: "RB, yaşadığımız sorunlar için cevap bulmamıza yardım edebilir"

Red Bull, kardeş takımı RB’nin performansının, mevcut Formula 1 aracının neden tümseklerde ve kerblerde bu kadar zorlandığını anlamalarına yardımcı olmasını umuyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Dünya şampiyonu Red Bull, Monaco Grand Prix'sinde büyük bir tempo eksikliği yaşadığı için zor bir hafta sonu geçirdi.

RB20, bazen bıçak sırtında gibi davranıyordu ve Monte Carlo için kritik bir konu olan tümsekler/kerblerde rahat değildi.

Ayrıca, sürüşünü iyileştirmek için daha yumuşak ayarladıkça performansının daha da kötüleşmesi, takımı daha da şaşırttı.

Bu durum, aracın sürüş yüksekliğinden ve yere basma gücünden ödün vermeden, düşük hızlar ve tümseklerle başa çıkmak için yeterli çalışma aralığına sahip olmayan bir süspansiyon tasarımını işaret ediyor.

Takım patronu Christian Horner, neler olduğunu hızlıca anlamaları gerektiğini söyledi - ancak büyük ipuçları, Red Bull'un 2023 süspansiyonunu kullanan ve Monako'da benzer zorluklarla karşılaşmayan RB takımından gelebilir.

Red Bull'un tekrar ön sıralara nasıl döneceği sorulduğunda, Horner şöyle dedi: "Sanırım şimdi neden bu sürüş sorunlarını yaşadığımıza odaklanacağız. Araç neden kerblerde zorlanıyor?"

“VCARB aracı geçen yılki süspansiyonumuzu kullanıyor ve aynı sorunları yaşamıyor gibi görünüyor."

"Dolayısıyla bunun bizden kaynaklı bir şey olup olmadığını anlamamız gerekiyor.”


Verstappen, tümsekli pistlerde yaşadıkları zorlukların Red Bull'un zayıf noktası olduğunu ve diğer takımlar kendilerine yaklaşınca bunun daha da ön plana çıktığını söyledi.

Horner, takımın şu anda sorunun nedeninin ne olduğuna dair bir cevabı olmadığını kabul etti.

"Öncelikle sorunun ne olduğunu anlamak gerekiyor. Bunu bir kez anladığımızda, ilgili çözümün ne olduğunu görebiliriz."

"Eylül ayında Singapur'da da aynı şeyi görmüştük. Şimdi bunun bir başka örneğini yaşadık. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir alan."

“Bu hafta sonundan çıkarmamız gereken bazı dersler ve ele almamız gereken bazı sorunlar var.”

Red Bull'un üzerinde çözüm bulma konusunda zaman baskısı var çünkü Kanada'daki bir sonraki yarış, kerblerin yine çok kritik olduğu bir başka yer.

“Daha önce iyi performans gösterdiğimiz bir piste gidiyoruz. Tüm pisti yeniden asfaltladılar, bakalım göreceğiz. Fakat McLaren ve Ferrari çok hızlı."

“Her zaman bir yakınlaşma olacağı belliydi. Bizim için zor bir hafta sonu oldu ama hâlâ her iki şampiyonada da lideriz."

"Bu hafta sonundan dersler çıkarmaya ve bir sonraki hafta sonuna uygulamaya çalışacağız.”

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