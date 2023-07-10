Horner: "Rakiplerimizin değişken olması bizim için iyi bir şey"

Red Bull, geçen yılki çifte şampiyonluğun ardından bu sezon da 10 yarışta 10 galibiyet alarak şu anda gridin yenilmez takımı hale geldi.

Monako'da Sergio Perez'in aracının görüntülerinin yayılmasının ardından diğer takımlar da Red Bull benzeri karoserleri benimsemeye başladı.

McLaren, Lando Norris'in Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen'in 'en yakın rakibi' rolünü üstlenmeden önce Avusturya'da puan almasını sağlayan MCL60 güncellemeleriyle Red Bull benzeri bir yola giren son takım oldu.

Norris ve takım arkadaşı Oscar Piastri, yarışı ikinci ve dördüncü sıralarda tamamlayarak övgü topladılar.

Eski McLaren pilotu Hamilton, Red Bull RB19'a benzeyen sidepod tasarımları için onları tebrik etti.

Red Bull takım patronu Horner, Red Bull'un başarısı göz önüne alındığında bu tarz durumların kaçınılmaz olduğuna inanıyor.

"Bu yıl ilk kez Mclaren aracına yakından baktım ve gerçekten benzer bir tasarım yolu izlediklerini gördüm."

"Bunun olması kaçınılmaz. Neden olmasın ki? Bizimki kadar iyi performans gösteren bir araç gördüğünüzde, bazı takımların yapmaya karar verdiği gibi, bunu kopyalamaya çalışmak mantıklıdır."

Silverstone yarışı Red Bull'un McLaren ile mücadele etmesine sahne olurken, takım daha önce Aston Martin, Ferrari ve Mercedes'in kendisine yaklaşma girişimlerini engellemişti.

Horner, Red Bull'un en yakın rakibinin sürekli değişmesinin olumlu bir şey olduğunu düşünüyor.

"Bu birçok açıdan işimizi kolaylaştırıyor."

"Çünkü her hafta sonu başka biri söz konusu olduğunda bizi kendimize odaklanmaya zorluyor. Karşılıklı güç dengelerinin nasıl değiştiğini görmek ilginç."

Pazar günkü galibiyet Red Bull'un bu sezonki 10'uncu, üst üste 11'inci galibiyeti olurken, Milton Keynes ekibi McLaren'in 1988'den bu yana üst üste elde ettiği 11 galibiyete ulaşmış oldu.

Horner bu konuda şunları söyledi: "Bu inanılmaz bir rekor ve McLaren-Honda bu 11 galibiyeti Ayrton Senna ve Alain Prost ile elde etti. Şimdi bunu başarmış olmak..."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, spray Champagne on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu, ekibin sıkı çalışması, pilotların işlerini özveriyle yapması ve dayanıklılığımız ile stratejimizin düzenli olması sayesinde oldu."

"Sadece bir Grand Prix kazanmak bile zordur. Üst üste 11 kez kazanmak - ki sanırım şu anda son 21 yarışın 20'sini kazanmış durumdayız - olağanüstü bir seri. Ve bunu Silverstone'da yapmak kesinlikle inanılmaz. Tüm ekip bununla gurur duymalı."

McLaren, Red Bull'un yarış kazanan aracından ilham aldıklarını kabul etse de, takım patronu Andrea Stella RB19'dan hiçbir şey kopyalanmadığı konusunda kararlı.

Stella, "Diğer takımlardan ilham alan her takım gibiyiz."

"Ekipler fotoğraflara ve araçlara bakarak IP'yi özümseyecek donanıma sahipler. Yani diğer araçlardan ilham alıyorsunuz."

"Ancak ilham almak ya da fotoğraflara bakmak bile geometriyi kopyaladığınız, bunları CFD çalışmalarınıza, bilgisayar simülasyonuna ya da rüzgar tüneline yerleştirdiğiniz ve aracın yere basma kuvvetinin birden olağanüstü hale geldiği anlamına gelmiyor."

"Kilit unsur, bazı konseptlerin araca daha hızlı ve daha uzun süre gelişmenizi sağlayacak bir potansiyel eklediğini anlamaktır."

"Burada doğru yerde doğru insanlara sahip olmanız gerekiyor ve burada bir isimden bahsetmek istiyorum - Peter Prodromou."

"McLaren'de aerodinamik geliştirmeye liderlik ediyor ve hem kavramsal yönü belirleme hem de tüm aerodinamik grubu organize etme ve onlara ilham verme açısından olağanüstü bir iş çıkarıyor. Buradan Peter'ı tebrik etmek istiyorum."