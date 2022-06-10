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Horner: "Rakiplerimiz, arka kanadımızdaki sorun yüzünden FIA'ya gitti"

Christian Horner, Max Verstappen'in arka kanadındaki problem nedeniyle bazı takımların FIA'ya şikayette bulunduğunu fakat bunun performanslarını etkileyen bir faktör olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Horner: "Rakiplerimiz, arka kanadımızdaki sorun yüzünden FIA'ya gitti"
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Red Bull geçen yıldan bu yana arka kanat ve DRS problemleriyle boğuşurken, bu sorun özellikle Max Verstappen'in aracında ortaya çıkıyor.

İspanya GP'deki DRS sorunu Verstappen'in başını epey ağrıtmış ve bundan ötürü yarışta büyük zorluk çekmişti.

Takım, Bakü'ye sorunları çözdüğüne inanarak geldi fakat ilk antrenman seansında Verstappen'in arka kanadının düzlüklerde dalgalandığı görüldü. Kurallar gereği normalde arka kanat plakasının, DRS aktif olduğu zaman düz şekilde durması ve hareket etmemesi gerekiyor. Ancak Verstappen'in arka kanat plakası düzlüklerde yalpalanıyor.

Christian Horner, bunu gören bazı takımların şimdiden FIA'nın yolunu tuttuğunu dile getirdi.

Horner şöyle dedi: "Bence zaten FIA ile görüşüyorlar."

"Bu, bize performans avantajı getiren bir şey değil. Çalışanlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar ve umarım sonrası seanstan önce çözebiliriz."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

"Görüntüler ortada, elimizde veriler var ve şimdi Perez'in arka kanadıyla kıyaslama yapıyoruz. Bunun öğleden sonra tekrarlanmaması için bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor."

"İlk seansta iki aracımız aynı değildi, şimdi ayarlara bakacağız. İkinci seansta bu sorunu ortadan kaldırmak için bir şeyi yeniden yapmamız veya başka ayarlar denememiz gerekiyor."

"Tüm ayarları kontrol etmeliyiz, kanadın gücüne bakmalıyız ve umarım her şeyi çözebiliriz."

Bunun ağırlık azaltma çalışmalarıyla ilgili mi olduğu sorusuna Horner, "Ağırlık her zaman kilit bir faktördür, her zaman her yerde tasarruf yapmaya çalışıyorsunuz." diyerek net bir yanıt vermekten kaçındı.

Horner, Perez'in hafta sonuna çok iyi başladığını da ekledi.

"Checo, Mr. Bakü gibi. Bu pistte her zaman iyi bir iş yaptı. Harika bir ilk seans geçirdi ve bu güven ona Monako'dan gelen bir şey. İyi başladı ve denge gayet iyi. Umarım tüm hafta sonu bunu koruyabiliriz."

"Şu ana kadar araçta iyi hissediyor fakat Verstappen henüz durumdan memnun değil."

"Ön tarafta istediği yol tutuş yok fakat duruma iyi adapte oluyor. Şimdi aracı nasıl geliştirebileceğimizi bakıyoruz ve bu açıdan ona yardım etmek istiyoruz."

"Aynı zamanda Perez'i de dinliyoruz. Bu, mutlu etmeniz gereken iki müşteriye sahip olmak gibi bir şey." 

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