Önceki / Norris erken emeklilik düşünmüyor Sonraki / Alonso: "Aston Martin'e geçerek 'en iyi versiyonumu' ortaya çıkardım"
Formula 1 Haberler

Horner: "Rakip takımlardan biri, bizi lekeleyerek sponsorlarımızla görüştü"

Red Bull takım patronu Christian Horner, geçtiğimiz yıl F1'in bütçe sınırını aştıkları için cezalandırılmalarının ardından rakip bir takımın Red Bull sponsorlarını hedef aldığını iddia etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Horner: "Rakip takımlardan biri, bizi lekeleyerek sponsorlarımızla görüştü"
Haberi dinle

Dünya şampiyonu Red Bull, 2021 sezonunda bütçe sınırı ile ilgili uzun bir denetim sürecinin ardından FIA tarafından onay almayan tek takım oldu. Ancak Aston Martin ve Williams'ın da yönetim organı tarafından prosedür ihlalleri yaptığı tespit edildi.

Takım, bilerek fazla harcama yaptığını reddetse de; daha sonra FIA ile bütçe sınırının 'küçük' bir ihlalini kabul eden bir anlaşma imzaladı. Takım para cezası, 2023 için bütçe sınırında bir azalma ve 12 ay boyunca aerodinamik testlerde %10'luk bir azalma ile cezalandırıldı.

i news'e konuşan Horner, ismi açıklanmayan rakip bir takımın, bütçe sınırı ihlalinin ardından Red Bull'un sponsorlarını hedef aldığını iddia etti.

Horner "Bu bizi lekeledi."

"Bu tür şeyler rakipleriniz tarafından kullanılıyor. Bir tanesi sponsorlarımız ve ortaklarımızla temasa geçerek markalarının itibarını zedeleyeceğimizi öne sürdü. Bu gizlice yapılan bir şeydi." dedi.

Max Verstappen ile son iki Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazanmasına ve 2022 sezonunu domine ederek 2013'ten bu yana ilk kez Takımlar Şampiyonluğu'nu elde etmesine rağmen Red Bull, zaman zaman tartışmalara konu oldu.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takımın Verstappen ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesinde birçok kez karşı karşıya geldiği 2021'de Mercedes ile olan yoğun mücadelesi, Red Bull'un bütçe sınırını aştığının tespit edilmesinin ardından sosyal medyada her iki pilotun taraftarları arasında yeniden gerilime yol açtı.

Horner, karşılaştıkları eleştiriler hakkında, "Brackley'deki [Mercedes] bir takım gibi İngiliz bir pilotumuz olsaydı bunlarla karşılaşmazdık. Biz çok kolay kötü adam olarak görülüyoruz." yorumunu yaptı.

Red Bull, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da iki pole pozisyonu kazandı ve iki yarışta da 1 ve 2. sıraları elde etti.

Ancak Horner, bu üstünlüklerinin sezon boyunca rakipsiz kalmayacağını düşünüyor.

Horner, "Her zaman bir şey vardır; teknik bir direktif düşer ve oyunun kurallarını değiştirir." 

"Diğerlerinin 'onları nasıl yavaşlatabiliriz' diye planlar yapacağını garanti edebilirim. Bu, oyunun bir parçası. Bunu daha önce yaşadığımız için nasıl atlatacağımız konusunda daha tecrübeliyiz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Norris erken emeklilik düşünmüyor

Alonso: "Aston Martin'e geçerek 'en iyi versiyonumu' ortaya çıkardım"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı" Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil" Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Stella: "Red Bull'u yakalayamamak için hiçbir bahanemiz yok"

Stella: "Red Bull'u yakalayamamak için hiçbir bahanemiz yok"

Formula 1

Stella: "Red Bull'u yakalayamamak için hiçbir bahanemiz yok" Stella: "Red Bull'u yakalayamamak için hiçbir bahanemiz yok"

Mercedes, Red Bull ile farkın kısa vadede kapanacağına inanmıyor

Mercedes, Red Bull ile farkın kısa vadede kapanacağına inanmıyor

Formula 1

Mercedes, Red Bull ile farkın kısa vadede kapanacağına inanmıyor Mercedes, Red Bull ile farkın kısa vadede kapanacağına inanmıyor

Rakipler, Red Bull dominasyonunun sporu mahvedeceğini düşünmüyor

Rakipler, Red Bull dominasyonunun sporu mahvedeceğini düşünmüyor

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Rakipler, Red Bull dominasyonunun sporu mahvedeceğini düşünmüyor Rakipler, Red Bull dominasyonunun sporu mahvedeceğini düşünmüyor

Son Haberler

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

F1 Formula 1

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

F1 Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.