Horner: "Rakip takımlardan biri, bizi lekeleyerek sponsorlarımızla görüştü"

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Dünya şampiyonu Red Bull, 2021 sezonunda bütçe sınırı ile ilgili uzun bir denetim sürecinin ardından FIA tarafından onay almayan tek takım oldu. Ancak Aston Martin ve Williams'ın da yönetim organı tarafından prosedür ihlalleri yaptığı tespit edildi.

Takım, bilerek fazla harcama yaptığını reddetse de; daha sonra FIA ile bütçe sınırının 'küçük' bir ihlalini kabul eden bir anlaşma imzaladı. Takım para cezası, 2023 için bütçe sınırında bir azalma ve 12 ay boyunca aerodinamik testlerde %10'luk bir azalma ile cezalandırıldı.

i news'e konuşan Horner, ismi açıklanmayan rakip bir takımın, bütçe sınırı ihlalinin ardından Red Bull'un sponsorlarını hedef aldığını iddia etti.

Horner "Bu bizi lekeledi."

"Bu tür şeyler rakipleriniz tarafından kullanılıyor. Bir tanesi sponsorlarımız ve ortaklarımızla temasa geçerek markalarının itibarını zedeleyeceğimizi öne sürdü. Bu gizlice yapılan bir şeydi." dedi.

Max Verstappen ile son iki Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazanmasına ve 2022 sezonunu domine ederek 2013'ten bu yana ilk kez Takımlar Şampiyonluğu'nu elde etmesine rağmen Red Bull, zaman zaman tartışmalara konu oldu.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takımın Verstappen ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesinde birçok kez karşı karşıya geldiği 2021'de Mercedes ile olan yoğun mücadelesi, Red Bull'un bütçe sınırını aştığının tespit edilmesinin ardından sosyal medyada her iki pilotun taraftarları arasında yeniden gerilime yol açtı.

Horner, karşılaştıkları eleştiriler hakkında, "Brackley'deki [Mercedes] bir takım gibi İngiliz bir pilotumuz olsaydı bunlarla karşılaşmazdık. Biz çok kolay kötü adam olarak görülüyoruz." yorumunu yaptı.

Red Bull, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da iki pole pozisyonu kazandı ve iki yarışta da 1 ve 2. sıraları elde etti.

Ancak Horner, bu üstünlüklerinin sezon boyunca rakipsiz kalmayacağını düşünüyor.

Horner, "Her zaman bir şey vardır; teknik bir direktif düşer ve oyunun kurallarını değiştirir."

"Diğerlerinin 'onları nasıl yavaşlatabiliriz' diye planlar yapacağını garanti edebilirim. Bu, oyunun bir parçası. Bunu daha önce yaşadığımız için nasıl atlatacağımız konusunda daha tecrübeliyiz." dedi.