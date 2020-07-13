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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Horner: "Racing Point'in hızı herkes için endişe verici"

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Horner: "Racing Point'in hızı herkes için endişe verici"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Tem 2020 09:21

Red Bull takım patronu Christian Horner, Steiermark Grand Prix'sinin tartışmalı aracı Racing Point'in hızının çok ciddi olduğunu ve herkesin bundan ötürü endişelenmesi gerektiğini söyledi.

Sergio Perez, hayal kırıklığıyla geçen sıralama turlarının ardından 17. sırada kaldı ve yarışa harika bir yükseliş göstererek beşinci sıraya kadar çıktı. Dördüncülük için Alex Albon'u zorlayan Perez, yaşanan temasın ardından son viraj öncesinde Lando Norris'e geçildi ve buna rağmen altıncı sırada finiş görerek önemli puanlar aldı.

Ancak aracın temposu o kadar güçlüydü ki Perez, önü açıkken yarış galibi Lewis Hamilton ile aynı tempoda gidebiliyordu ve bu durum rakiplerinin gözünü korkutmuşa benziyor.

Motorsport.com'a konuşan Christian Horner, Red Bull'un Racing Point'in temposundan endişe edip etmediği sorusuna, “Sanırım Racing Point'in temposu herkes için endişe verici olmalı."

“Perez, yarışın o noktasında Mercedes'ten daha hızlıydı. Bottas'ın Racing Point'ten sadece bir tur eski lastikleri olmasına rağmen Perez, 0.3 ila 0.4 saniye daha hızlı turlar atıyordu. Bu yüzden çok etkileyici bir hıza sahiplerdi."

“Bence Alex, onları arkasında tutmak için inanılmaz derecede iyi sürdü. Ancak aynı lastiklerle Alex'in Bottas'a karşı performansına bakarsanız, hasarı olmayan aracın performansından cesaret alabiliriz." yanıtını verdi.

Racing Point'in sezon başındaki güçlü performansının ardından Renault, Racing Point'in geçen yılki Mercedes W10'la benzerliğinden ötürü İngiliz ekibi protesto etti.

Steiermark Grand Prix'si hakemleri, Renault tarafından Racing Point araçlarına yapılan protestoyu "geçerli" buldu ve konu hakkında daha çok kanıt toplandığında, konu ile ilgili bir sonuç açıklanacağını duyurdu.

Bu protesto spesifik olarak, Racing Point RP20 tarafından kullanılan ön ve arka fren soğutma kanallarını göz önüne alıyordu. Renault'ya göre kullanılan bu fren soğutma kanalları, Mercedes'in geçen sene W10 aracında kullandığı fren soğutma kanallarına, kuralların izin verdiğinden daha çok benziyordu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Horner’ın Racing Point'in inanılmaz hızlı bir araca sahip olduğu görüşünü yineledi.

Endişelenip endişelenmediği sorulduğunda Seidl, “Beni ilgilendirmiyor çünkü sadece Barcelona'da ve Cuma günü burada gördüğümüz tabloyu onaylıyor."

"Bir yıllık bu Mercedes'in hızlı olduğu ve  büyük bir ekip tarafından yönetildiği bir gerçek. Kışın kaydettiğimiz ilerleme ile geçen yılki Mercedes'e ulaşmak için bir adım attığımızı biliyoruz. Ama  eğer bu araçtan daha fazlasını çıkarırlarsa, rekabet etmek bizim için zor olacak."

“Bu nedenle, şimdi arabamızı geliştirmeye devam ettiğimizden ve fırsatları en üst düzeye çıkardığımızdan emin olmak bizim için çok önemli, ki bunu da ilk yarışlarda sürücülerimizle ve strateji açısından aldığımız doğru kararlarla birlikte yaptık." dedi.

Renault pilotu Daniel Ricciardo da son turlarda büyük bir mücadele içine girdiği Racing Point sürücülerinin hızına şaşırdığını kabul etti.

"Perez’in yarış temposu çok güçlüydü. Takım, Perez’in arkamda olduğunu söylediğinde kendi kendime ‘İyi bir yarış geçirdiğimizi zannediyordum’ dedim. Ancak tabii ki de o, yarışa çok geriden başlamıştı ve bize doğru geliyordu. Yani, onlar biraz hızlılar, bizim tercih ettiğimizden biraz daha hızlılar. Ancak araç üstü görüntüleri izlediğimde araçlarının yere yapışık olduğunu gördüm."

"Perez’e bir şey demiyorum, tabii ki de Perez çok iyi bir sürücü. Ancak o şey (Racing Point aracı) şu anda çok iyi çalışıyor, bu yüzden bize biraz sorun çıkarıyorlar."

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Racing Point
Editör Jonathan Noble

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